تحويل الأراضي القاحلة إلى أنظمة احتجاز الكربون

يقترح الباحثون أن الأراضي القاحلة، مثل الصحاري، يمكن استخدامها كأنظمة فعالة لالتقاط الكربون دون التنافس مع استخدام الأراضي الزراعية. في مقال رأي نُشر في مجلة Trends in Plant Science، يقترح فريق من علماء النبات تحويل النظم البيئية القاحلة إلى بالوعات للكربون من خلال تعزيز صحة التربة، وتحسين كفاءة التمثيل الضوئي، وزيادة الكتلة الحيوية الجذرية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال هندسة المزيج المثالي من النباتات وميكروبات التربة ونوع التربة لتسهيل العملية الجيوكيميائية الحيوية المعروفة باسم مسار الأكسالات-كربونات.

ويستفيد مسار الأكسالات-كربونات من النباتات التي تتكيف مع المناطق القاحلة والتي تنتج الأوكسالات، وهي أيونات تحتوي على الكربون والأكسجين. تستخدم بعض ميكروبات التربة الأكسالات كمصدر للكربون وتطلق جزيئات الكربونات في التربة. عندما تنمو في تربة قلوية وغنية بالكالسيوم، تتفاعل الكربونات مع الكالسيوم لتكوين رواسب مستقرة من كربونات الكالسيوم. تعمل هذه العملية على عزل الكربون بشكل فعال من الغلاف الجوي وإنشاء أحواض للكربون تحت الأرض.

وميزة استخدام الأراضي القاحلة لاحتجاز الكربون هي أنها لا تتنافس مع الأراضي الزراعية أو أراضي الإنتاج الغذائي. وفي حين يُنظر إلى الأشجار عادة على أنها أنظمة فعالة لالتقاط الكربون، فإن إعادة التشجير تتنافس بشكل مباشر مع الزراعة على الأراضي الصالحة للزراعة. ومن ناحية أخرى، تشكل الأراضي القاحلة ما يقرب من ثلث الأسطح الأرضية وهي غير مستغلة حاليًا.

لقد طورت النباتات المتكيفة مع المناطق القاحلة آليات للتعامل مع ندرة المياه ودرجات الحرارة القصوى. لدى بعضها أنظمة جذرية تصل إلى عمق التربة للاستفادة من مصادر المياه المخفية، بينما يستخدم البعض الآخر أشكالًا مختلفة من التمثيل الضوئي لتقليل فقدان الماء. يمكن للنباتات المؤكسدة، التي تنتج مستويات عالية من الأوكسالات، تحويلها إلى ماء خلال فترات الجفاف. في ظروف معينة، يتم ترسيب جزء من الكربون الناتج عن هذه الأوكسالات تحت الأرض على هيئة رواسب كربون مستقرة.

ومن خلال تضخيم العملية البيوجيوكيميائية التي تحدث بشكل طبيعي في الأراضي القاحلة، يمكن تحويل هذه النظم البيئية إلى بالوعات للكربون ذات تربة ونباتات أكثر صحة. يقترح المؤلفون البدء بجيوب صغيرة من الموائل المعاد تخضيرها والمعروفة باسم "جزر الخصوبة" والتي يمكن أن تنتشر منها النباتات والميكروبات لتشكل سجادة من النباتات. يتمتع هذا النهج بالقدرة على زيادة احتجاز الكربون بشكل كبير في كل من النباتات والتربة خلال عقد من الزمن.

ومع ذلك، فإن نجاح هذه الطريقة يعتمد على عوامل مثل معدل نمو النبات، والذي يميل إلى أن يكون بطيئا في ظل ظروف ندرة المياه. وسيعتمد تنفيذ هذه التكنولوجيا في مختلف البلدان القاحلة أيضًا على الدعم المالي والسياسي.

المرجع: "هندسة عزل الكربون في الأراضي القاحلة" بقلم هيريبرت هيرت، وحسن بوكسيم، ومارك دوكوسو، وماجد م. سعد، 21 سبتمبر 2023، اتجاهات في علوم النبات. دوى: 10.1016/j.tplants.2023.08.009.