متحف تيريل الملكي يكشف النقاب عن جمجمة ترايسيراتوبس النادرة

كشف متحف تيريل الملكي عن جمجمة ترايسيراتوبس محفوظة بالكامل كجزء من معرض الحفريات الجديد الخاص به. تعتبر هذه الجمجمة، التي جمعها فنيو المتحف في عام 2015، جمجمة ترايسيراتوبس الأكثر اكتمالا والأفضل حفظا في كندا.

ترايسيراتوبس هو ديناصور سيراتوبسي عاش خلال العصر الطباشيري. تعد حفريات ترايسيراتوبس نادرة في كندا، مما يجعل هذه العينة أكثر أهمية. يبلغ طول الجمجمة أكثر من ستة أقدام، مع هدب (درع عظمي) يزيد عرضه عن خمسة أقدام.

لم يكن هذا الترايسيراتوبس ناضجًا تمامًا، وكان من الممكن أن ينمو بشكل أكبر لو عاش لفترة أطول. تآكلت أطراف قرون الحاجب بعد وفاته. تم اكتشاف الجمجمة أثناء أعمال علم الحفريات للتخفيف من الفيضانات بعد الفيضانات الغزيرة في جنوب ألبرتا في عام 2013. قام فنيو المتحف بجمع الجمجمة ومعظم الفكين السفليين على مدار شهر.

قام متحف تيريل الملكي بمسح أكثر من 200 كيلومتر من الممرات المائية وعثر على أكثر من 200 موقع أحفوري جديد خلال هذه الرحلة الاستكشافية. تم إعداد جمجمة ترايسيراتوبس، الملقبة بـ "كالي" على اسم كالوم كريك حيث تم العثور عليها، للبحث والعرض على مدار السنوات السبع الماضية.

ويدعو المتحف أي شخص يكتشف أحفورة في ألبرتا إلى الاتصال به. لديهم نظام إبلاغ معمول به ويشجعون الأشخاص على تقديم أي عينات مثيرة وذات أهمية علمية يجدونها.

سيقوم المتحف الآن بإجراء مزيد من الأبحاث حول الجمجمة ونشر النتائج التي توصلوا إليها. سيتم عرض جمجمة ترايسيراتوبس في متحف تيريل الملكي ليستمتع بها الزوار ويتعلمون منها.

المصادر: متحف تيريل الملكي لعلم الحفريات، جلوبال نيوز