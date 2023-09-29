ظهور نادر للقمر الأزرق العملاق فوق المملكة المتحدة

ظهر قمر أزرق نادر نادر في المملكة المتحدة، مما أسعد مراقبي النجوم بحدث سماوي فريد من نوعه لن يحدث إلا مرة واحدة هذا العام. على عكس اسمه، فإن القمر الأزرق ليس في الواقع أزرق اللون، ولكنه يشير إلى حدوث اكتمال القمر الثاني خلال نفس الشهر التقويمي. هذه الظاهرة نادرة جدًا، وتحدث فقط كل سنتين أو ثلاث سنوات تقريبًا، حيث أن معظم الأشهر يكون بها قمر واحد فقط.

ومن المتوقع أن يرتفع القمر الأزرق العملاق في حوالي الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش يوم الخميس وأن يتم تحديده في حوالي الساعة 6 صباحًا بتوقيت جرينتش في اليوم التالي. ومع ذلك، كان مرئيا ليلة الاربعاء. أفضل وقت لرؤية القمر هو خلال الظروف المحلية المثالية، مثل السماء الصافية مع غطاء سحابي منخفض وعدم وجود عوائق في الأفق.

وأوضح عالم الفلك البروفيسور دون بولاكو من جامعة وارويك أن الحجم الظاهري للقمر يمكن أن يكون مشابها لحجم الشمس. ويرجع ذلك إلى كون القمر أصغر بكثير ولكنه أقرب إلى الأرض. كما ناقش مفهوم الأقمار العملاقة، والتي تحدث عندما يتزامن اكتمال القمر مع اقتراب القمر من الأرض. في هذه الحالات، يمكن أن يبدو القمر أكبر بنسبة 10-15% وأكثر سطوعًا بنسبة 25-30% من البدر العادي.

وأشار الدكتور جريج براون، عالم الفلك في مرصد غرينتش الملكي، إلى أن شهر أغسطس يأتي بتقارب حدثين نادرين: القمر الأزرق والقمر العملاق. ومع ذلك، يمكن أن تختلف تعريفات هذه الأحداث وهي غير مقبولة عالميًا. عادة، يتم تعريف القمر الأزرق على أنه البدر الثاني في شهر تقويمي واحد، بينما يحدث القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض في مداره.

بشكل عام، يعد القمر الأزرق العملاق حدثًا خاصًا لعشاق السماء للاستمتاع وتقدير عجائب العالم السماوي.

مصادر:

- إيلي إنج ونينا ماسي، بنسلفانيا