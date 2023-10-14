من المتوقع حدوث طقس ممطر مع حدوث كسوف الشمس "حلقة النار".

يتوقع مسؤولو الأرصاد الجوية هطول أمطار خلال معظم أيام السبت، مع حدوث كسوف نادر للشمس يسمى "حلقة النار". وسيكون الكسوف، المعروف أيضًا باسم كسوف الشمس الحلقي، مرئيًا في عدة ولايات عبر أمريكا. ومع ذلك، بسبب سوء الأحوال الجوية، تم إلغاء حدث خارجي في Adler Planetarium يسمى Eclipse Encounter '23. وعلى الرغم من ذلك، سيظل المتحف مفتوحا للاحتفال بالكسوف في الداخل.

وتحدث "حلقة النار" عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض أثناء الخسوف. هذه المسافة الإضافية تجعل القمر يبدو أصغر، مما يسمح لهامش من ضوء الشمس الحارق بالتألق حول الظل المظلم للقمر. وسيمر كسوف الشمس الحلقي بأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، مما يتيح لملايين الأشخاص فرصة مشاهدته. ومع ذلك، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البصر. ينصح المسؤولون بعدم النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة للعين عند المشاهدة بالطاقة الشمسية.

ومن المهم الإشارة إلى أن مشاهدة الشمس من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب بدون مرشح شمسي يمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة للعينين. ولذلك، فمن الضروري استخدام معدات الحماية المناسبة. يعتمد مدى قدرة الأفراد على رؤية الكسوف على الظروف الجوية يوم السبت. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الوطنية احتمال هطول أمطار بنسبة 100٪ مع ارتفاع درجة الحرارة المتوقعة إلى 55 درجة فهرنهايت.

ورغم احتمالية محدودية الرؤية هذه المرة، إلا أن هناك أمل لمحبي الكسوف. ومن المقرر أن يحدث كسوف كلي آخر للشمس في 8 أبريل 2024، ومن المتوقع أن يمر فوق شيكاغو حوالي الساعة 2 بعد الظهر. وخلال هذا الحدث، سيظهر القمر ليغطي 00% من الشمس.

مصادر:



- ناسا



- خدمة الطقس الوطنية