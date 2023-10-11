سيشهد عشرات الملايين في الأمريكتين كسوفًا نادرًا للشمس على شكل "حلقة النار".

سيحدث يوم السبت حدث سماوي نادر يعرف باسم كسوف الشمس الحلقي أو كسوف “حلقة النار” في الأمريكتين، وسيأسر مراقبي السماء في غرب الولايات المتحدة وأجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية. خلال هذا الحدث، سيصطف القمر بشكل مثالي بين الأرض والشمس، مما يحجب الشمس جزئيًا ويخلق تأثيرًا مبهرًا يشبه الحلقة. سيستمر الكسوف حوالي ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات إجمالاً، وستستمر مرحلة حلقة النار ما بين 2 إلى 1 دقائق، اعتمادًا على الموقع.

وسيمتد مسار الكسوف عبر مساحة يبلغ عرضها حوالي 130 ميلًا، بدءًا من شمال المحيط الهادئ ويدخل الولايات المتحدة عبر ولاية أوريغون. وسوف تجتاز بعد ذلك عدة ولايات بما في ذلك نيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس قبل التوجه إلى خليج المكسيك. وستكون حلقة النار مرئية أيضًا في المكسيك ومختلف دول أمريكا الوسطى وكولومبيا والبرازيل. وبالإضافة إلى المسار الحلقي، سيكون الكسوف الجزئي على شكل هلال مرئيا في جميع الولايات الأمريكية، وكذلك في كندا ومعظم أمريكا الجنوبية.

لمشاهدة الكسوف بأمان، من الضروري استخدام نظارات كسوف الشمس المعتمدة أو غيرها من تدابير الحماية المناسبة، لأن النظارات الشمسية العادية ليست كافية لمنع تلف العين. ستوفر ناسا والمنظمات الأخرى أيضًا بثًا مباشرًا للحدث لأولئك الذين لا يستطيعون مشاهدته شخصيًا.

ويعد كسوف السبت مقدمة لكسوف كلي للشمس سيحدث في المكسيك ويكتسح النصف الشرقي من الولايات المتحدة وكندا في 8 أبريل 2024. وسيكون هذا الكسوف الكلي القادم مختلفا عن الكسوف الحلقي، حيث سيكون القمر ظاهرا على مسافة مثالية لتغطية الشمس بالكامل، مما يوفر فرصة مشاهدة فريدة من نوعها.

من المهم الإشارة إلى أن حدوث كسوف حلقة النار في الولايات المتحدة أمر نادر نسبيًا، ومن غير المتوقع حدوثه التالي قبل عام 2039. لذلك، يمثل حدث نهاية هذا الأسبوع فرصة خاصة لعشاق السماء لمشاهدة هذا المحاذاة السماوية المذهلة بشكل مباشر. .

مصادر:

- ناسا

- وكالة انباء