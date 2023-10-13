كسوف شمسي مذهل يبهر مراقبي السماء في جميع أنحاء الولايات المتحدة

سيكون كسوف الشمس المذهل مرئيًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة القارية في نهاية هذا الأسبوع، مما يتيح للناس من الساحل إلى الساحل فرصة مشاهدة ظاهرة فلكية نادرة. وسيقام الحدث يوم السبت، وستتاح لمراقبي السماء المحظوظين في تسع ولايات فرصة رؤية "حلقة النار" النادرة في السماء.

سيشهد سكان ولايات أوريغون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس، بالإضافة إلى أجزاء من ولايات كاليفورنيا وأيداهو وكولورادو وأريزونا، أن القمر يغطي الشمس بالكامل تقريبًا، مما يخلق حلقة نارية برتقالية اللون حول ظل القمر. . وفي ولايات أخرى، سيستمتع المشاهدون بكسوف جزئي للشمس، حيث يحجب القمر جزءًا فقط من الشمس.

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر أمام الشمس ويحجب ضوءها. حدث هذا السبت هو كسوف حلقي للشمس، مما يعني أن القمر سيخلق تأثيرًا على شكل حلقة حول ظله.

ومن المهم أن نلاحظ أنه لا ينبغي للناس أبدًا أن ينظروا مباشرة إلى الشمس أثناء كسوف الشمس، حتى عندما يكون القمر مغطى جزئيًا. يلزم استخدام نظارات خاصة للكسوف أو أجهزة عرض ذات ثقوب لمشاهدة كسوف الشمس بأمان ومنع تلف العين.

وفي يوم السبت، سيتمكن مراقبو السماء على طول مسار يبلغ عرضه 125 ميلًا تقريبًا من ولاية أوريغون إلى تكساس وعبر أمريكا الوسطى والجنوبية من مشاهدة تأثير "حلقة النار" بالكامل. سيرى معظم الناس في أمريكا الشمالية خارج هذا المسار كسوفًا جزئيًا.

سيبدأ الحدث في ولاية أوريغون في الساعة 8:06 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ مع بداية الكسوف الجزئي. ستستمر فترة التغطية القصوى وتأثير "حلقة النار" لمدة 5 دقائق تقريبًا في تمام الساعة 9:18 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في يوجين بولاية أوريغون. ستتمتع المواقع الأخرى على طول مسار الحلقة بأقصى قدر من التغطية في أوقات مختلفة.

من المتوقع بشدة أن يحدث كسوف الشمس نهاية هذا الأسبوع بسبب ندرته ومساره الذي يمر عبر الولايات المتحدة القارية. ومن غير المتوقع أن يمر كسوف الشمس الحلقي التالي الذي سيعبر جزءًا من الولايات المتحدة حتى يونيو 2039، وسيمر عبر ألاسكا فقط. لن يحدث كسوف الشمس الحلقي التالي فوق الولايات المتحدة المتجاورة حتى فبراير 2046.

ويُنصح المتفرجون باتخاذ الاحتياطات اللازمة والاستفادة من معدات المشاهدة المناسبة للاستمتاع بهذا الحدث السماوي بأمان.

التعاريف:

كسوف الشمس: حدث سماوي يحدث عندما يمر القمر أمام الشمس ويحجب ضوءها جزئيا أو كليا.

كسوف الشمس الحلقي: نوع من كسوف الشمس حيث لا يغطي القمر الشمس بالكامل، مما يؤدي إلى تأثير على شكل حلقة.

المسار الحلقي: هو المسار الضيق الذي يمكن من خلاله رؤية الكسوف الحلقي للشمس.

المصدر: ناسا