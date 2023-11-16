أنواع الديناصورات المكتشفة حديثًا تلقي الضوء على تطور الطيور وسلوك النوم

يقدم أحد أنواع الديناصورات المكتشفة مؤخرًا، والذي يُدعى Jaculinykus yaruui، نظرة ثاقبة لتطور سلوك الطيور ويتحدى المفاهيم السابقة حول مواقع استراحة الديناصورات. تم العثور على البقايا المتحجرة لـ Jaculinykus yaruui في صحراء جوبي النائية في منغوليا، وقد تم الترحيب بهذا الاكتشاف باعتباره إنجازًا كبيرًا في أبحاث الحفريات.

على عكس معظم حفريات الديناصورات، تم العثور على Jaculinykus yaruui في وضعية استراحة غير عادية تشبه إلى حد كبير أسلوب نوم الطيور الحديثة. لقد حير هذا الاكتشاف الباحثين لأنه اكتشاف نادر في مجال علم الحفريات. وتنتمي العينة، التي تتكون من هيكل عظمي محفوظ بشكل جيد، إلى مجموعة صغيرة من الديناصورات ذوات الأقدام المعروفة باسم ألفاريزصوريدات.

تم العثور على ألفاريزصوريدات في المقام الأول في حوض نيمجت في صحراء جوبي، ولكن تم اكتشافها أيضًا في مواقع أخرى مختلفة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وأوزبكستان والصين ومنغوليا. وفقًا لكوتا كوبو، عضو مجموعة أبحاث علم الأحياء القديمة بجامعة هوكايدو في اليابان، تظهر ألفاريزصوريدات العديد من الخصائص الشبيهة بالطيور، مما يجعلها موضوعًا رائعًا للدراسة.

كان Jaculinykus yaruui، على وجه التحديد، ديناصورًا صغيرًا، يبلغ طوله حوالي 3 أقدام ويزن أقل من 65 رطلاً. تشير جمجمته خفيفة الوزن، وتجويف عينه الكبير، وأطرافه الأمامية القصيرة بشكل لا يصدق بإصبعين فقط إلى ميزات تشبه الطيور. ومن المثير للاهتمام أن أرجله كانت أطول نسبيًا مقارنة ببقية الجسم، مما يشير إلى قدرات الجري المتقدمة.

ويشير الاسم العلمي لهذا الديناصور المكتشف حديثا، Jaculinykus، إلى تنين أو ثعبان صغير من الأساطير اليونانية، بينما تشير كلمة "yaruui" إلى الكلمة المنغولية التي تعني سريع أو متسرع. تعكس هذه الأسماء الخصائص الفريدة لهذا النوع، فضلاً عن خفة الحركة المحتملة وحركته السريعة.

هذا الاكتشاف الرائد لا يوسع معرفتنا بتطور الديناصورات فحسب، بل يتحدى أيضًا المفاهيم المسبقة حول سلوكهم أثناء الراحة. يوفر الحفاظ الاستثنائي على Jaculinykus yaruui للباحثين فرصة نادرة للتعمق في تعقيدات تطور الطيور في الديناصورات. مع كل اكتشاف جديد، نواصل كشف أسرار سكان كوكبنا القدماء.

أسئلة وأجوبة:

س: ما أهمية اكتشاف جاكولينيكوس ياروي؟

Jaculinykus yaruui هو أحد أنواع الديناصورات المكتشفة حديثًا والذي يتحدى المفاهيم السابقة حول مواقع استراحة الديناصورات ويلقي الضوء على تطور سلوك الطيور.

س: كيف تم العثور على جاكولينيكوس ياروي؟

تم اكتشاف البقايا المتحجرة لـ Jaculinykus yaruui في المنطقة المنعزلة بصحراء جوبي في جنوب منغوليا.

س: ما هي بعض الخصائص الفريدة لـ Jaculinykus yaruui؟

كان لدى Jaculinykus yaruui سمات تشبه الطيور، مثل جمجمة خفيفة الوزن، وتجويفات عين كبيرة، وأطراف أمامية قصيرة بإصبعين، وأرجل طويلة نسبيًا تشير إلى قدرات الجري المتقدمة.

س: أين يتم العثور على ألفاريزصوريدات بشكل أساسي؟

تم العثور على Alvarezsaurids، وهي مجموعة الديناصورات التي ينتمي إليها Jaculinykus yaruui، بشكل أساسي في حوض Nemegt في صحراء Gobi. ومع ذلك، فقد تم اكتشافها أيضًا في مواقع مثل الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وأوزبكستان والصين ومنغوليا.