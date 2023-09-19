تظهر الدراسة أن الجينات الموروثة من إنسان النياندرتال تزيد من خطورة كوفيد-19

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من معهد ماريو نيجري للأبحاث الدوائية الإيطالي، أن الأفراد الذين عانوا من حالات حادة من فيروس كورونا (COVID-19) كانوا أكثر عرضة لامتلاك جينات محددة ورثوها من إنسان النياندرتال. وركزت الدراسة على مقاطعة بيرغامو، التي كانت بؤرة الوباء في إيطاليا.

ووجد البحث، الذي نُشر في مجلة iScience، أن جزءًا كبيرًا من الجينوم البشري مرتبط بخطر الإصابة بـCOVID-19 وظهور أعراض حادة، خاصة بين السكان في المناطق الأكثر تضرراً. وشملت الدراسة 1,200 مشارك، وأظهر التحليل أن ثلاثة من الجينات الستة الموجودة في منطقة على الكروموسوم 3 ارتبطت بزيادة التعرض للإصابة الشديدة بكوفيد-19. تشمل هذه الجينات CCR9 وCXCR6، التي تلعب دورًا في نشاط خلايا الدم البيضاء والالتهابات أثناء العدوى، بالإضافة إلى LZTFL1، الذي ينظم تطور ووظيفة خلايا الجهاز التنفسي.

وأشار الباحثون إلى أنه لا يزال من غير الواضح أي الجين من بين الجينات الثلاثة يلعب الدور الأكثر أهمية. بالإضافة إلى ذلك، حددت الدراسة 17 منطقة جينية جديدة قد تكون مرتبطة بمرض شديد أو خطر العدوى.

وكان أحد النتائج المثيرة للاهتمام بشكل خاص للدراسة هو أن ثلاثة من الجينات الستة المرتبطة بخطورة كوفيد-19 قد ورثت من إنسان نياندرتال، وتحديدًا من جينوم فينديجا المكتشف في كرواتيا. في حين أن هذه الجينات ربما كانت تحمي إنسان النياندرتال في السابق، إلا أنها تسبب الآن استجابة مناعية مفرطة لدى الإنسان الحديث، مما يؤدي إلى مرض أكثر خطورة.

وكشفت الدراسة أيضًا أن الأفراد الذين لديهم النمط الفرداني للنياندرتال لديهم خطر أعلى بكثير للإصابة بكوفيد-19 الشديد، ويتطلبون رعاية مركزة، ويحتاجون إلى تهوية ميكانيكية مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم هذا الميراث الجيني. كما ارتبط وجود النمط الفرداني للنياندرتال بارتفاع معدل الحالات الشديدة بين أقارب الدرجة الأولى.

تقدم هذه الدراسة دليلًا إضافيًا على الدور الذي يلعبه علم الوراثة في تحديد مدى خطورة كوفيد-19. يمكن أن يساعد فهم هذه العوامل الوراثية في تحديد الأفراد الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد وضمان اتخاذ التدخلات المناسبة.

مصادر:

- الدراسة: مجلة iScience

– جوزيبي ريموزي، مدير معهد ماريو نيجري

– مارينا نوريس، رئيسة مركز الجينوم البشري بمعهد ماريو نيجري

– دراسة 2022 لمعهد كارولينسكا ومعهد ماكس بلانك