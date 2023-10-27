قامت محطة الفضاء الدولية (ISS) بمرور مذهل فوق ولاية تسمانيا، مما ترك المتفرجين في حالة من الرهبة من المنظر. حلقت محطة الفضاء الدولية، التي تدور حول الأرض على ارتفاع يزيد عن 400 كيلومتر، في السماء فوق الشمال الغربي من ولاية تسمانيا حوالي الساعة 4:07 مساءً بعد ظهر يوم جمعة صافٍ. وفي دقيقة واحدة فقط، حلقت الطائرة فوق البحيرة الكبرى وهوبارت، واستحوذت على الولاية بأكملها تقريبًا في لقطاتها.

تُكمل محطة الفضاء الدولية دورتها حول الأرض كل 90 دقيقة تقريبًا، متبعةً مسارًا دائريًا مثاليًا تقريبًا. وهذا يمنح المشاهدين فرصًا دورية لمشاهدة مروره المهيب فوق مناطق مختلفة من العالم. بالنسبة لأولئك الموجودين في تسمانيا، ستكون محطة الفضاء الدولية مرئية مرة أخرى ليلة الجمعة في الساعة 8:58 مساءً لمدة 5 دقائق تقريبًا، وبعد ذلك في الساعة 10:34 مساءً لمدة دقيقة واحدة، بشرط الرؤية والغطاء السحابي. تشمل فرص المشاهدة الإضافية يوم السبت الساعة 1:9 مساءً، والأحد الساعة 46:8 مساءً و58:10 مساءً، والاثنين حوالي الساعة 36:9 مساءً.

في حين أن المقال الأصلي شارك اقتباسات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين التقطوا التجربة، فإن هذا المقال يتخذ نهجًا مختلفًا من خلال تقديم جملة وصفية للقطات الملتقطة. ولسوء الحظ، فإن اللقطات المحددة المذكورة في المقالة الأصلية غير متوفرة هنا، ولكن كن مطمئنًا، فإن مشهد محطة الفضاء الدولية وهي تمر فوق تسمانيا مذهل حقًا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي محطة الفضاء الدولية؟

ج: محطة الفضاء الدولية هي محطة فضائية صالحة للسكن وتعمل كمشروع تعاوني متعدد الجنسيات يضم وكالات الفضاء من مختلف البلدان، بما في ذلك ناسا، وروسكوزموس، ووكالة الفضاء الأوروبية، وجاكسا، ووكالة الفضاء الكندية.

س: كم مرة تدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض؟

ج: تُكمل محطة الفضاء الدولية دورتها حول الأرض كل 90 دقيقة