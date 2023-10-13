غرب كولومبيا البريطانية تقدم عرضًا رائعًا لكسوف الشمس الحلقي النادر

من المقرر أن يكون غرب كولومبيا البريطانية أفضل موقع في كندا لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي النادر، على الرغم من أن السماء ملبدة بالغيوم قد تعيق الرؤية لبعض المشاهدين. ويحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، مما يخلق هالة مشرقة حول الصورة الظلية المظلمة للقمر. وبينما ستشهد مناطق في أمريكا الشمالية مثل أوريغون إلى تكساس كسوفًا كليًا بحلقة نارية، سيتمكن سكان مترو فانكوفر من مشاهدة ما يقرب من 75 بالمائة من الكسوف بدءًا من الساعة 8:08 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

وسيصل الحدث إلى ذروته بعد 72 دقيقة، مع ظهور جزء صغير فقط من الشمس. ومن المتوقع أن ينتهي الكسوف في حوالي الساعة 10:38 صباحًا ولضمان المشاهدة الآمنة، تنظم جامعة كولومبيا البريطانية وجامعة كوانتلين بوليتكنيك فعاليات المشاهدة حيث يمكن لعلماء الفلك الهواة استخدام التلسكوبات والنظارات المتخصصة.

ومع ذلك، تتوقع توقعات الطقس أن يكون الطقس غائمًا وسقوط أمطار على معظم الساحل الجنوبي لكولومبيا البريطانية يوم السبت، مما قد يعيق الرؤية. ذكرت UBC أنها ستلغي حفل المشاهدة الخاص بها إذا تحركت السحب، بينما تخطط Kwantlen لمواصلة حدثها في الداخل من خلال البث المباشر. وتأمل كلتا الجامعتين في الحصول على سماء صافية خلال الكسوف.

يصف دوغلاس سكوت، أستاذ الفيزياء وعلم الفلك بجامعة كولومبيا البريطانية، كسوف الشمس الجزئي بأنه "أحد عروض الطبيعة العظيمة" ويشجع الناس على استغلال الفرصة. وتعتقد لورا فلين، معلمة الفيزياء في كلية كوانتلين للفنون التطبيقية، أن الكسوف هو وسيلة ممتازة لإثارة اهتمام الأطفال بعلم الفلك ومنحهم إحساسًا باتساع الكون.

يعد هذا الكسوف الحلقي للشمس أمرًا نادر الحدوث، حيث يحدث عدد قليل منه فقط في جميع أنحاء العالم كل عام. كان آخر كسوف جزئي مرئي في مترو فانكوفر في أغسطس 2017، ومن غير المتوقع حدوث الكسوف الحلقي الكامل التالي في جنوب كولومبيا البريطانية حتى 4 أغسطس 2111. ومع ذلك، لن يضطر وسط وشرق كندا إلى الانتظار لفترة طويلة، حيث أن الكسوف التالي سيكون ومن المقرر أن يحدث كسوف الشمس في 8 أبريل 2024، وسيكون مرئيًا في أجزاء من أونتاريو وكيبيك ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد ونيوفاوندلاند ولابرادور.

المصادر: الصحافة الكندية