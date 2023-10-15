العثور على نملة ضيف لامعة نادرة في موقع جديد في اسكتلندا

تم اكتشاف النمل الضيف اللامع، أحد أندر الحشرات في بريطانيا، في موقع جديد في رويال ديسايد، اسكتلندا. تُعرف هذه الحشرة الفريدة باسم وقواق عالم النمل لأنها تعيش فقط في أعشاش نمل الخشب، وتُظهر سلوكًا مشابهًا لبعض أنواع طيور الوقواق التي تضع بيضها في أعشاش أنواع الطيور الأخرى.

اكتشف منظمو رحلات الحياة البرية، دان وراشيل براون من Wild Discovery، هذا الاكتشاف المفاجئ في Crathie، بالقرب من قلعة Balmoral. وأكد الخبراء في معهد جيمس هوتون في أبردين هذا الاكتشاف، مشيرين إلى أن عدد النمل الضيف اللامع الذي تم رصده مرتفع بشكل استثنائي مقارنة بالمواقع الأخرى في اسكتلندا.

أعربت الدكتورة جيني ستوكان، عالمة الأبحاث في علم بيئة الحشرات في The Hutton، عن سعادتها بهذا الاكتشاف، مشيرة إلى أن النمل الضيف اللامع مهدد عالميًا، لذا فإن العثور على مجموعة جديدة من النمل في اسكتلندا يعد نبأً رائعًا. ويشير هذا أيضًا إلى أن مجموعات نمل الخشب في المنطقة تتمتع بصحة جيدة، مما يؤكد الحاجة إلى حمايتها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في النظام البيئي.

كان يُعتقد سابقًا أن التنوع الجيني للنمل الضيف اللامع منخفض بسبب عدم قدرة الذكور عديمي الأجنحة على الانتشار بعيدًا عن أعشاشهم والطبيعة المجزأة لمجموعات نمل الخشب في اسكتلندا. ومع ذلك، فإن الأبحاث الحديثة التي أجرتها جامعة هوتون، وجامعة يورك، وأبحاث الغابات تتحدى هذا الاعتقاد. وكشفت الدراسة أن التنوع الجيني للنمل متنوع تمامًا، مما يشير إلى أنه يمكن أن ينتشر بنجاح داخل المواقع ويحتمل أن يستعمر موائل جديدة قريبة.

النتائج، التي مولتها Future Woodlands Scotland، لم تسلط الضوء فقط على الوراثة السكانية للنمل الضيف اللامع ولكنها تسلط الضوء أيضًا على أهمية أعشاش النمل الخشبي كمواقع محمية. وتشير الدكتورة إلفا روبنسون، عالمة البيئة السلوكية بجامعة يورك، إلى أن التنوع الجيني العالي للنمل قد يشير إلى أنها أكثر وفرة في اسكتلندا مما كان يعتقد سابقا.

إن اكتشاف النمل الضيف اللامع في رويال ديسايد يوسع معرفتنا بهذا النوع من الحشرات النادرة ويؤكد على أهمية الحفاظ على موطنه الفريد داخل أعشاش النمل الخشبي.

مصادر:

– معهد جيمس هوتون

- الاكتشاف البري

- جامعة يورك

– أبحاث الغابات