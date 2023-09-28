الذكاء الاصطناعي يحدد الدوائر الخيالية في المواقع الجديدة

استخدمت دراسة جديدة الذكاء الاصطناعي (AI) لتحديد أنماط النباتات التي تشبه "الدوائر الخيالية" الغامضة في مئات المواقع الجديدة عبر 15 دولة في ثلاث قارات. وفي السابق، لم يتم رصد الدوائر الخيالية إلا في صحراء ناميب بجنوب إفريقيا والمناطق النائية في غرب أستراليا. يشير هذا الاكتشاف إلى أن الدوائر الخيالية قد تكون أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد في الأصل.

الدوائر الخيالية عبارة عن أقراص مستديرة من الأوساخ القاحلة التي تشبه صفوفًا من نقاط البولكا ويمكن أن تنتشر لأميال. وقد حيرت أصولها العلماء لعقود من الزمن، لكن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تساعد الآن في تحديد هذه التكوينات وتحليلها على مستوى العالم.

لقد أتاح استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الدراسة للعلماء فرصة فريدة لاكتساب فهم أعمق للدوائر الخيالية وتكوينها. ومن خلال دراسة أنماط الغطاء النباتي في مواقع مختلفة، يأمل الباحثون في كشف الغموض المحيط بهذه الظواهر الطبيعية الغامضة.

يمكن أن يكون لهذا البحث الرائد آثار كبيرة على الدراسات البيئية وإدارة الأراضي. إن فهم توزيع وخصائص الدوائر الخيالية في بيئات مختلفة في جميع أنحاء العالم يمكن أن يساعد العلماء على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بجهود الحفظ وتخطيط استخدام الأراضي.

إن تحديد المواقع الجديدة بدوائر خرافية يثير أيضًا تساؤلات حول العمليات الأساسية التي تدفع إلى تشكيلها. ولا يزال من غير المعروف كيف تظهر هذه البقع القاحلة من الأرض وتحافظ على شكلها الدائري المميز. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق والتحليل لفهم الآليات الكامنة وراء هذه الظاهرة بشكل كامل.

وفي الختام، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي قد سمح للعلماء بتحديد الدوائر الخيالية في العديد من المواقع الجديدة حول العالم، مما أدى إلى توسيع معرفتنا بهذه التكوينات الطبيعية المثيرة للاهتمام. يضع هذا البحث الأساس للدراسات المستقبلية التي تهدف إلى الكشف عن الأصول والأهمية البيئية للدوائر الخيالية في مناطق مختلفة.

التعاريف:

– دوائر خرافية: أقراص مستديرة من التراب القاحل تشبه صفوفًا من نقاط البولكا ويمكن أن تنتشر لأميال فوق الأرض.

– الذكاء الاصطناعي (AI): محاكاة الذكاء البشري في الآلات المبرمجة للتفكير والتعلم وحل المشكلات مثل البشر.

مصادر:

– سي إن إن: “دراسة جديدة تحدد الدوائر الخيالية في مئات المواقع الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي”