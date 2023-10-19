رواد فضاء ناسا يؤجلون السير في الفضاء بعد تسرب سائل التبريد في محطة الفضاء الدولية

تم تأجيل مهمتي رائدي فضاء كان من المقرر أن يقوما بالسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية (ISS) بسبب تسرب سائل التبريد. كان رائد الفضاء ناسا لورال أوهارا ورائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن يخططان لجمع الكائنات الحية الدقيقة كجزء من تجربة أثناء السير في الفضاء.

ذكرت وكالة ناسا أن المبرد الاحتياطي في وحدة مختبر Nauka متعددة الأغراض في محطة الفضاء الدولية بدأ في تسريب سائل التبريد في السادس من أكتوبر، مما أدى إلى تغيير البيئة المحيطة بمحطة الفضاء الدولية. على الرغم من أن سائل التبريد ليس سامًا أو خطرًا على الطاقم، إلا أن مهندسي المهمة يقومون بتحليل التسرب وتأثيره للتأكد من عدم وصول آثار صغيرة من المادة إلى الأنظمة الداخلية، مما قد يؤدي إلى تدهور المعدات بمرور الوقت.

لم يؤثر تسرب المبرد على سير أوهارا وموغينسن في الفضاء فحسب، بل أدى أيضًا إلى تأخير سير في الفضاء آخر كان مخططًا له من أجل أوهارا ورائدة الفضاء ناسا ياسمين مقبلي. تعتبر هذه المهمة القادمة، والتي ستتم في 30 أكتوبر، جديرة بالملاحظة لأنها ستكون رابع مهمة سير في الفضاء للسيدات في التاريخ.

حدثت أول مهمة سير في الفضاء للسيدات بالكامل في عام 2019 مع رائدتي فضاء ناسا جيسيكا مئير وكريستينا كوخ. استغرق الأمر أكثر من 20 عامًا من تشغيل محطة الفضاء الدولية في مدار أرضي منخفض قبل تحقيق هذا الإنجاز. الآن، ستتاح لأوهارا ومقبلي الفرصة لمواصلة هذا التقليد التاريخي من خلال قضاء ست ساعات ونصف خارج محطة الفضاء الدولية، وإزالة المعدات الإلكترونية، واستبدال أجهزة المجموعة الشمسية.

وبالإضافة إلى عمليات السير في الفضاء المؤجلة، من المقرر أن يقوم رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب، بعملية سير في الفضاء في 25 أكتوبر/تشرين الأول لأداء مهام صيانة لوكالة روسكوزموس خارج محطة الفضاء الدولية.

سيتم الآن جمع الكائنات الحية الدقيقة بواسطة O'Hara وMogensen خلال عملية سير في الفضاء لاحقة، تُعرف باسم Spacewalk 90.

مصادر:

- ناسا (بدون عنوان URL)

– رويترز (بدون عنوان URL)