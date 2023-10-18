رواد الفضاء العائمون يؤجلون السير في الفضاء بسبب تسرب سائل التبريد في محطة الفضاء الدولية

تأخرت رحلة سير في الفضاء كانت مقررة لاثنين من رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) بسبب تسرب سائل التبريد خارج محطة الفضاء الدولية. كان من المقرر أن يقوم رائد الفضاء ناسا لورال أوهارا ورائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن بإجراء عملية السير في الفضاء، لكن التسرب دفع وكالة ناسا إلى تعديل الجدول الزمني، ومن المقرر الآن إجراء عملية السير في الفضاء في وقت لاحق من هذا العام.

نشأ تسرب سائل التبريد من المبرد الاحتياطي الموجود في وحدة مختبر Nauka متعدد الأغراض في محطة الفضاء الدولية، والذي بدأ يتسرب وتوقف عن العمل في السادس من أكتوبر. يقوم مهندسو ناسا حاليًا بتقييم الوضع ويعملون على تحليل تسرب سائل التبريد. على الرغم من أن سائل التبريد ليس سامًا أو خطرًا على الطاقم، إلا أن الخبراء يناقشون طرقًا لمنع أي آثار صغيرة للمادة من دخول الأنظمة الداخلية والتسبب في تدهور المعدات بمرور الوقت.

بالإضافة إلى تأخير السير في الفضاء، أثر تسرب المبرد أيضًا على سير فضائي آخر قادم يشارك فيه أوهارا ورائدة فضاء ناسا ياسمين مقبلي. تعتبر عملية السير في الفضاء هذه، المقرر إجراؤها في 30 أكتوبر، ملحوظة بشكل خاص لأنها ستكون عملية سير في الفضاء للنساء فقط، وهي الرابعة فقط في التاريخ.

الهدف الأساسي من السير في الفضاء المؤجل هو جمع الكائنات الحية الدقيقة خارج محطة الفضاء الدولية كجزء من التجربة. سيقوم أوهارا وموغينسن بإجراء عملية السير في الفضاء 90 في وقت لاحق من هذا العام لإكمال هذه المهمة. وقبل ذلك، سيشاركون أيضًا في إزالة المعدات الإلكترونية واستبدال أجهزة المصفوفة الشمسية الموجودة على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية أثناء السير في الفضاء المعاد جدولته.

بشكل عام، على الرغم من أن تسرب سائل التبريد تسبب في اضطرابات الجدول الزمني، فإن طاقم محطة الفضاء الدولية ومهندسي ناسا يعملون بجد لمعالجة الوضع وضمان سلامة المحطة الفضائية ووظائفها.

المصادر: ناسا