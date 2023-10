اكتشاف حركة جماعية سريعة لذرات الحديد في اللب الداخلي للأرض

By

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة تكساس في أوستن والمتعاونون في الصين عن "حركة جماعية" سريعة لذرات الحديد في اللب الداخلي للأرض. قد يفسر هذا الاكتشاف النعومة غير المتوقعة للقلب التي لوحظت في البيانات السيزمية، وله آثار مهمة على فهم توليد المجال المغناطيسي للأرض.

يتكون اللب الداخلي الصلب للأرض من ذرات الحديد المترابطة بإحكام تحت ضغوط شديدة. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن مجموعات معينة من ذرات الحديد في النواة الداخلية قادرة على التحرك بسرعة مع الحفاظ على البنية العامة للحديد. هذه الحركة، التي يشار إليها باسم "الحركة الجماعية"، تشبه قيام ضيوف العشاء بتغيير مقاعدهم على الطاولة.

تشير نتائج هذه الدراسة، التي جمعت بين التجارب المعملية والنماذج النظرية، إلى أن الذرات الموجودة في النواة الداخلية أكثر قدرة على الحركة مما كان يُعتقد سابقًا. يمكن أن يقدم هذا تفسيرًا لمختلف الخصائص المثيرة للاهتمام للنواة الداخلية التي حيرت العلماء لسنوات. وقد يقدم أيضًا نظرة ثاقبة حول دور اللب الداخلي في توليد المجال المغناطيسي للأرض.

وقال المؤلف الرئيسي Jung-Fu Lin، الأستاذ في كلية UT Jackson لعلوم الأرض: "الآن، نحن نعرف الآلية الأساسية التي ستساعدنا في فهم العمليات الديناميكية وتطور اللب الداخلي للأرض".

واستخدم الباحثون صفيحة حديدية صغيرة ومقذوفات عالية السرعة لمحاكاة الظروف القاسية للنواة الداخلية للأرض في المختبر. تم بعد ذلك استخدام البيانات التي تم جمعها من هذه التجارب في نموذج حاسوبي للتعلم الآلي لدراسة سلوك الذرات في النواة الداخلية. وقام الباحثون بتوسيع نطاق النموذج ليشمل حوالي 30,000 ألف ذرة، مما يسمح لهم بمراقبة مجموعات من الذرات تتحرك مع الحفاظ على البنية السداسية.

تتناول الدراسة أيضًا النعومة المدهشة للقلب الداخلي التي لوحظت في القياسات الزلزالية. ويشير الباحثون إلى أن الحركة الذرية المتزايدة المكتشفة في هذه الدراسة يمكن أن تفسر سبب ظهور اللب الداخلي أقل صلابة وأكثر مرونة مما كان متوقعا تحت مثل هذه الضغوط.

يعد فهم حركة ذرات الحديد في اللب الداخلي أمرًا بالغ الأهمية لأن حوالي نصف الطاقة التي تولد المجال المغناطيسي للأرض يمكن أن تعزى إلى اللب الداخلي. يمكن لهذه الرؤية الجديدة للنشاط الذري في النواة الداخلية أن تساهم في الأبحاث المستقبلية حول توليد الطاقة وتوزيع الحرارة في النواة، بالإضافة إلى ديناميكيات النواة الخارجية.

نُشرت الدراسة التي تحمل عنوان "الحركة الجماعية في hcp-Fe في الظروف الأساسية الداخلية للأرض" في Proceedings of the National Academy of Sciences في 2 أكتوبر 2023.

مصادر:

– جامعة تكساس في أوستن: [المصدر]

– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم: [المصدر]