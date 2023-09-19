تظهر الدراسة وجود مبيدات حشرية متعددة في حبوب اللقاح لأنواع مختلفة من النحل

أثار بحث جديد أجراه علماء من كلية ترينيتي في دبلن وجامعة مدينة دبلن مخاوف بشأن تعرض أنواع مختلفة من النحل لمبيدات حشرية متعددة في أيرلندا. قامت الدراسة بتقييم بقايا المبيدات الحشرية في حبوب لقاح المحاصيل في 12 موقعًا في أيرلندا، بالإضافة إلى حبوب اللقاح التي تم جمعها من نحل العسل والنحل الطنان من نفس المواقع.

تشير نتائج الدراسة إلى أن أنواع النحل المختلفة قد تتعرض بشكل مختلف للمبيدات الحشرية، مما يشير إلى أن تقييمات مخاطر المبيدات الحشرية على نحل العسل قد لا تعكس بدقة المخاطر على أنواع النحل الأخرى. ووجد الباحثون أن حبوب لقاح المحاصيل ملوثة بمبيدات الفطريات، وحبوب لقاح نحل العسل ملوثة في الغالب بمبيدات الفطريات، وحبوب لقاح النحل الطنان ملوثة في الغالب بمبيدات حشرية نيونيكوتينويد. تم العثور على أكبر عدد من المركبات ومعظم اكتشافات المبيدات الحشرية في حبوب لقاح النحل الطنان.

تثير هذه النتائج مخاوف بشأن تعرض النحل على نطاق واسع لمبيدات حشرية متعددة. وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على السمية المحتملة للجمع بين المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات، حيث أظهرت الدراسات السابقة أن المزيج قد يكون أكثر سمية من كل فئة على حدة.

أعربت إيلينا زيوجا، المؤلفة الأولى للدراسة، عن قلقها بشأن اختلافات التعرض بين أنواع النحل ووجود النيونيكوتينويدات في حبوب لقاح النحل الطنان عندما لم يتم تطبيقها على الحقول التي تم أخذ عينات منها. يشير هذا إلى أن النيونيكوتينويدات لا تزال موجودة في حواف الحقل أو أن النحل يجمع حبوب اللقاح الملوثة من خارج الحقول التي تم أخذ عينات منها. وكشفت الدراسة أيضًا أن اكتشاف النيونيكوتينويد زاد مع وجود النباتات البرية في حبوب لقاح النحل الطنان.

تعتبر نتائج هذا البحث مهمة لأن النحل يلعب دورًا حاسمًا في خدمات التلقيح ودعم النظم البيئية الصحية. تشير اختلافات التعرض بين أنواع النحل إلى أن استخدام نحل العسل كمرجع لفهم التعرض للمبيدات الحشرية قد لا يقدم صورة كاملة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآثار المترتبة على هذه النتائج واستكشاف آثار التعرض للمبيدات الحشرية على أنواع النحل المختلفة.

المصدر: علم البيئة الشاملة، DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166214