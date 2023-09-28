يعد مطياف رامان عملية صناعية مستخدمة على نطاق واسع لتحديد التركيب الكيميائي والمكونات الهيكلية للمواد المختلفة. تمت ملاحظته لأول مرة بواسطة CV Raman في عام 1928 وأصبح منذ ذلك الحين أداة مهمة لتحليل المواد. تركز هذه المقالة على تطبيق مطيافية رامان في تحليل المواد الزجاجية والسيراميكية.

يستخدم مطياف رامان أضواء الليزر للتحليل. عندما تمتص العينة الفوتونات المنبعثة من ضوء الليزر، تكون الفوتونات مؤقتًا في حالة غير ثابتة قبل إعادة إصدارها. يخضع تردد الفوتونات المعاد انبعاثها لتحول يعرف باسم تحول رامان، والذي يوفر نظرة ثاقبة للتحولات الاهتزازية والدورانية وغيرها من التحولات منخفضة التردد التي تحدث داخل الجزيئات أو المجموعات الجزيئية في العينة.

يعد تحليل رامان الطيفي غير مدمر ويقدم رؤى نوعية للمواد. وفي تحليل الزجاج، يمكن الكشف عن وجود أيونات معينة من خلال قمم مميزة عالية التردد في الأطياف. كما أنها تستخدم في دراسة تأثير المعادن القلوية على الزجاج، مما قد يؤدي إلى تعديلات هيكلية وتغييرات في الخصائص.

في تحليل السيراميك، يستخدم مطياف رامان في المقام الأول لفحص علم المعادن الخزفي والمكونات الزجاجية الموجودة في الزجاج. إنه يقدم رؤى مباشرة حول السمات الهيكلية للمراحل المعدنية وهو الأسلوب الوحيد القادر على تحديد المراحل غير المتبلورة والزجاجية.

يتضمن الإجراء التجريبي للتحليل الطيفي للرامان استخدام الليزر، وحجرة العينة، ومقياس الطيف، والكاشف، والمجهر الضوئي. يتم تحضير العينة إما على شكل مسحوق ناعم أو بسطح مستو مصقول للتحليل. يتم جمع الضوء المتناثر من العينة وتحليله من خلال مقياس الطيف، مما ينتج عنه طيف رامان ذو قمم مميزة تتوافق مع أوضاع اهتزازية محددة.

لضمان دقة تحليل رامان الطيفي، يمكن استخدام أدوات وأجهزة كشف مختلفة. من الشائع استخدام مصادر الليزر، مثل ليزر الأرجون الأيوني أو ليزر الهيليوم والنيون. تعد مقاييس الطيف المشتتة ومقاييس طيف تحويل فورييه النوعين الأساسيين من مقاييس الطيف المستخدمة، حيث يكون الأول أكثر انتشارًا. لقد حلت أجهزة الكشف مثل الأجهزة المقترنة بالشحن (CCDs) محل أنابيب المضاعف الضوئي (PMTs) للكشف عن الإشارات.

بالإضافة إلى التحليل التركيبي والهيكلي، يُستخدم مطياف رامان في صناعة هندسة المواد لأغراض مراقبة الجودة. فهو يساعد على مراقبة سلامة المواد الزجاجية والسيراميك أثناء عملية التصنيع للتأكد من أنها تلبي معايير الصناعة. يعتبر مطياف رامان مفيدًا أيضًا في التحقق من أسباب الأعطال في الأجزاء الزجاجية أو السيراميكية.

في الأبحاث الحديثة، تمت دراسة التركيب والثبات الكيميائي لنظارات التيلوريد باستخدام مطيافية رامان. تم تحديد الأخطاء الناشئة عن التعديلات التي يسببها الليزر أو التبلور أثناء الحصول على البيانات. كما وجد أن عملية الأكسدة السريعة التي تحدث على سطح زجاج التيلوريد هي مصدر شائع للخطأ. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعالجة هذه القضايا.

في الختام، يعد مطيافية رامان تقنية متعددة الاستخدامات لتحليل المواد الزجاجية والسيراميكية. فهو يوفر رؤى قيمة حول تكوينها وبنيتها وخصائصها. مع تقدم التكنولوجيا، يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي والتحليل الطيفي القائم على التعلم الآلي إلى تحسين معالجة أطياف رامان وتوسيع إمكانات هذه التقنية في مختلف الصناعات.

مصادر:

– حلول السيراميك WZR، 2022. تحليل رامان الطيفي – مفتاح التحقيق في السيراميك.