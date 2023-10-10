الحاجة الملحة للتوحيد القياسي ومراقبة الجودة في أبحاث الخلايا الجذعية

أكدت فرقة عمل من العلماء نظمتها الجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية (ISSCR) على الحاجة إلى توحيد ومراقبة الجودة في أبحاث الخلايا الجذعية. على الرغم من أن الباحثين يقدمون فقط أفضل خطوط الخلايا وأكثرها تميزًا إلى بنوك الخلايا الجذعية، فقد وجد أن أكثر من ثلث خطوط الخلايا المقدمة تفشل في اختبار الجودة.

واستجابة لهذه المشكلة، قام فريق العمل، بقيادة جاك موشر، بتطوير مجموعة من 75 صفحة من المعايير لتوجيه البحث العلمي باستخدام الخلايا الجذعية متعددة القدرات والأنسجة. تتناول الوثيقة قضايا مختلفة، بما في ذلك تسجيل معرف فريد لخطوط الخلايا، والالتزام بقواعد موافقة المانحين، ومنع التلوث والطفرات العشوائية. ويتضمن أيضًا قائمة مرجعية لممارسات إعداد التقارير التي يمكن للباحثين استخدامها قبل تقديم الأوراق.

تم تطوير المعايير على مدار عامين وتضمنت مدخلات من العديد من العلماء. وقد نشر موشر وزملاؤه مقالة موجزة في مجلة Stem Cell Reports، وهي مجلة ISSCR، لوصف هذا الجهد.

في مقابلة مع سبيكتروم، سلط موشر الضوء على الحاجة إلى هذه المعايير، مشيرًا إلى أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن الدقة والتكاثر في مجال أبحاث الخلايا الجذعية. وتهدف المعايير إلى زيادة الشفافية وتحسين جودة البحث العلمي في نهاية المطاف.

يتضمن تنفيذ هذه المعايير تطبيق أفضل الممارسات لاستخدام الخلايا الجذعية. ويؤكد المشر أنه لا توجد مفاهيم جديدة في الوثيقة، بل التركيز على الوعي والشفافية. في حين أن الإنفاذ ليس مصطلحًا مستخدمًا، فقد أعربت العديد من المجلات عن اهتمامها باعتماد قائمة المراجعة الواردة في وثيقة المعايير.

وقد استجاب المجتمع العلمي بشكل إيجابي للمعايير، حيث تم تلقي ردود الفعل خلال العروض التقديمية في المؤتمر. يشجع موشر على تقديم المزيد من التعليقات لتحسين المعايير، حيث أن مجال أبحاث الخلايا الجذعية ديناميكي ويتطور باستمرار.

فيما يتعلق بأبحاث مرض التوحد، تم تصميم المعايير لتقديم توصيات لأي شخص يستخدم الأنسجة البالغة أو الخلايا الجذعية متعددة القدرات، بغض النظر عن المرض المحدد أو نوع الخلية التي تتم دراستها. إنهم يهدفون إلى ضمان الاتساق والموثوقية في أبحاث الخلايا الجذعية عبر مختلف التخصصات.

في الختام، فإن معايير ISSCR لأبحاث الخلايا الجذعية تتناول الحاجة الملحة للتوحيد القياسي ومراقبة الجودة في هذا المجال. ومن خلال تنفيذ أفضل الممارسات وزيادة الشفافية، تهدف هذه المعايير إلى تحسين صلاحية واستنساخ البحث العلمي باستخدام الخلايا الجذعية.

مصادر:

– الطيف، https://www.spectrumnews.org/opinion/qa/jack-mosher-new-standards-help-improve-stem-cell-research/

– تقارير الخلايا الجذعية، https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(18)30381-2