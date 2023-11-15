التأريخ بالكربون المشع يلقي ضوءًا جديدًا على مدينة جيزر القديمة

كشف بحث جديد عن مدينة جازر القديمة عن ثروة من المعلومات حول جدولها الزمني وأحداثها التاريخية. تكشف الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS ONE ذات الوصول المفتوح، عن رؤى مفصلة حول توقيت الأحداث التي وقعت في جيزر، وتسليط الضوء على تاريخها الغني.

جازر، مدينة قديمة في جنوب بلاد الشام، موثقة جيدًا في النصوص المصرية والآشورية والكتابية، وغالبًا ما ترتبط بحكايات الصراع على السلطة والشخصيات المؤثرة. وبفضل الحفريات الأخيرة، التي كشفت عن تسلسل طبقي مستمر، تمكن الباحثون من إنشاء تسلسل زمني مطلق للأحداث التي جرت في المدينة.

باستخدام التأريخ بالكربون المشع، حصل الفريق بقيادة لينديل ويبستر من الأكاديمية النمساوية للعلوم على 35 تاريخًا من مواد عضوية تم العثور عليها في سبع طبقات متميزة في جيزر. تمتد هذه التواريخ من القرن الثالث عشر إلى القرن التاسع، وهي فترة تميزت بتغييرات كبيرة في المدينة، بما في ذلك التدمير وإعادة البناء والتحصين. تتوافق بعض هذه الأحداث مع قصص من النصوص القديمة، والبعض الآخر لا يتوافق معها.

توفر مجموعة البيانات المقدمة من هذه الدراسة أداة قيمة لاختبار العلاقة بين السجل الأثري والنصوص القديمة. على سبيل المثال، تشير التواريخ إلى أن الارتباط بين حدث مدمر محدد وتصرفات الفرعون مرنبتاح أمر معقول، في حين أن الارتباط المقترح بين حدث آخر وحملة حزائيل لا يدعمه التأريخ.

تسمح مجموعة البيانات الجديدة ذات التواريخ المطلقة للباحثين بالحصول على فهم أفضل للأحداث التي وقعت في جيزر ووضعها في سياق إقليمي أوسع. ويؤكد على الدور الحاسم للتأريخ بالكربون المشع في إعادة بناء تاريخ الموقع، وحل المناقشات، واختبار الارتباطات بين البقايا الأثرية والمصادر المكتوبة.

أسئلة وأجوبة

ما هو جازر؟

جازر مدينة أثرية تقع في جنوب بلاد الشام. يظهر في العديد من النصوص التاريخية ويرتبط بأحداث وشخصيات مهمة.

ماذا كشفت الحفريات الأخيرة في جيزر؟

كشفت الحفريات الأخيرة في جازر عن تسلسل طبقي مستمر، مما سمح بالتأريخ التفصيلي وإنشاء تسلسل زمني مطلق للأحداث في المدينة.

كيف حصل الباحثون على تواريخ الأحداث التي وقعت في جازر؟

استخدم الباحثون التأريخ بالكربون المشع للمواد العضوية، وخاصة البذور، الموجودة في سبع طبقات متميزة في جيزر.

ما الذي تسمح به مجموعة البيانات التي تم الحصول عليها حديثًا للباحثين؟

توفر مجموعة البيانات مصدرًا مستقلاً للتواريخ المطلقة التي يمكن استخدامها لاختبار الارتباطات بين السجل الأثري والنصوص القديمة، مما يوفر فهمًا أفضل للأحداث في جيزر وسياقها الإقليمي.

ما أهمية التأريخ بالكربون المشع في دراسة المواقع الأثرية؟

يلعب التأريخ بالكربون المشع دورًا حاسمًا في إعادة بناء تاريخ الموقع، وحل المناقشات، واختبار الارتباطات بين البقايا الأثرية والمصادر المكتوبة.

المصدر phys.org