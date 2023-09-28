مهمة جديدة لاستكشاف العصور المظلمة للكون

سيبدأ تلسكوب راديوي صغير يسمى LuSEE-Night في مهمة إلى الجانب البعيد من القمر في عام 2025. وتهدف المهمة، التي تمولها وكالة ناسا ووزارة الطاقة الأمريكية، إلى اكتشاف موجات الراديو من العصور المظلمة الكونية، التي حدثت فوق منذ 13.4 مليار سنة. سيكون التلسكوب جزءًا من برنامج الحمولة القمرية التجارية التابع لناسا وستنضم إليه مهمة أخرى تسمى LuSEE-Lite.

تشير العصور المظلمة إلى الفترة التي تلت الانفجار الكبير عندما بدأت النجوم والمجرات الأولى في التشكل. خلال هذا الوقت، ملأ غاز الهيدروجين المحايد الكون وتأين بالإشعاع. ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن هذه الحقبة، وتهدف LuSEE-Night إلى تسليط الضوء عليها.

للكشف عن موجات الراديو الخافتة من العصور المظلمة، سيتم وضع LuSEE-Night على الجانب البعيد من القمر حيث لا يوجد غلاف جوي ولا تداخل من ضوضاء راديو الأرض. ستقوم المهمة باختبار تقنيات مثل الهوائيات والبطاريات لمعرفة ما إذا كان بإمكانها العمل في ظروف الليل القمرية شديدة البرودة.

يقوم الباحثون في مختبر لورانس بيركلي الوطني ببناء هوائيات LuSEE-Night، والتي سيكون طولها 20 قدمًا ومصممة بحيث تنفك عند الهبوط. ستعتمد المهمة أيضًا على قمر صناعي للتواصل مع الأرض نظرًا لأن LuSEE-Night لن يكون لها خط رؤية مباشر مع كوكبنا من الجانب البعيد للقمر.

يُنظر إلى المهمة على أنها مقدمة لتلسكوبات راديوية أكبر وأكثر طموحًا على القمر. اقترح العلماء بناء تلسكوب راديوي على الجانب البعيد من القمر يمكنه مراقبة الطيف الراديوي بأكمله دون تدخل من الأرض. من شأن مثل هذا التلسكوب أن يمثل تحديات هندسية، لكنه قد يوسع فهمنا للكون بشكل كبير.

سيتم نقل LuSEE-Night إلى القمر بالشراكة مع Firefly Aerospace، وتبلغ مدة مهمتها المتوقعة 18 شهرًا.

المصادر: ناسا، مختبر لورانس بيركلي الوطني