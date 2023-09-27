رؤى جديدة حول الثقوب السوداء والمجرات الهائلة

توصل علماء الفلك إلى اكتشاف رائد فيما يتعلق بالعلاقة بين الغبار المحيط بالثقوب السوداء الهائلة والانبعاثات الراديوية الصادرة عن المجرات المضيئة. أصبح هذا الاكتشاف ممكنًا من خلال التحليل باستخدام أداة تحليل الطاقة المظلمة (DESI).

قدمت DESI، التي تجري حاليًا مسحًا مدته خمس سنوات، بيانات بصرية لحوالي ثلاثة ملايين نجم زائف. الكوازارات هي مجرات مشرقة مدعومة بالثقوب السوداء الهائلة. ووجد فريق البحث أن الكوازارات التي تحتوي على المزيد من الغبار، والتي تبدو أكثر احمرارًا في اللون، تنتج انبعاثات راديوية أقوى مقارنة بتلك التي تحتوي على الحد الأدنى من الغبار أو لا تحتوي على أي غبار، والتي تبدو زرقاء جدًا.

توجد الثقوب السوداء الهائلة في مركز كل المجرات المعروفة تقريبًا، بما في ذلك مجرتنا درب التبانة. وفي بعض المجرات، يحتوي القلب على وفرة من المواد التي تغذي وتضخم الثقب الأسود الهائل، مما يجعله نشطًا وحيويًا. وهذا يؤدي إلى تكوين النجوم الزائفة، والتي تعد من ألمع الكيانات في الكون.

في حين أن معظم الكوازارات تظهر باللون الأزرق بشكل مكثف بسبب وجود قرص مضيء من المادة يحوم حول الثقب الأسود المركزي، فقد لاحظ علماء الفلك أيضًا جزءًا من الكوازارات التي تظهر باللون الأحمر بشكل مكثف. لا تزال طبيعة هذه الكوازارات الحمراء غير واضحة، لكن دراسة فيزياءها يمكن أن توفر معلومات قيمة عن مدى الغبار المحيط بالمنطقة المركزية.

استخدم الفريق، بقيادة الدكتورة فيكتوريا فوسيت من جامعة نيوكاسل، البيانات الطيفية من DESI لتحليل ما يقرب من 35,000 كوازار ومستويات الغبار الخاصة بهم، وربط هذه المعلومات مع انبعاثات الراديو الخاصة بهم. كشفت النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، أن الكوازارات الحمراء من المرجح أن تظهر انبعاثات راديوية قوية مقارنة بالكوازارات الزرقاء.

تُعزى العلاقة بين الاحمرار والنشاط الإشعاعي في الكوازارات إلى تدفقات الغاز القوية من الثقب الأسود الهائل. تتفاعل هذه التدفقات الخارجية مع الغبار القريب، مما يؤدي إلى توليد موجات صادمة وانبعاثات راديوية. وبمرور الوقت، تقوم هذه التدفقات الخارجية بتطهير المنطقة الوسطى من المجرة من الغبار والغاز، مما يكشف عن انبعاثات راديوية أضعف من الكوازارات الزرقاء.

إن فهم الكوازارات الحمراء أمر بالغ الأهمية في فهم تطور المجرات على المدى الطويل. أعرب الدكتور فوسيت عن سعادته باكتشاف الآلاف من النجوم الزائفة الحمراء النادرة سابقًا، وذكر أنهم على وشك فهم طبيعتها بشكل كامل. يوضح هذا البحث الأخير الدور الهام الذي تلعبه الكوازارات الحمراء في تطور المجرات، مما يلقي ضوءًا جديدًا على تأثير الثقوب السوداء الهائلة.

مصادر:

– الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية: “الكوازارات الحمراء عالية الصوت بسبب غياب الغبار، وليست ردود فعل إيجابية” (2021)

– بيان صحفي لجامعة نيوكاسل: “اكتشاف النجوم الزائفة الحمراء أمر حيوي لفهم تطور المجرات” (2021)