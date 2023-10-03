يستعد العلماء لاستكشاف العصور المظلمة للكون من خلال المهمة القمرية

يشرع العلماء في مهمة رائدة للتحقيق في العصور المظلمة للكون، وهي فجوة تبلغ 400 مليون سنة في التاريخ الكوني تسبق ولادة النجوم. وظل العصر، المعروف باسم العصور المظلمة، بعيد المنال بسبب عدم وجود إشارة راديوية محددة يمكن قياسها من الأرض. ومع ذلك، يهدف مشروع رائد يسمى تجربة ليلة الكهرومغناطيسية لسطح القمر (LuSEE-Night) إلى تغيير ذلك.

يعد LuSEE-Night، المقرر انطلاقه في رحلة استكشافية إلى القمر في عام 2025، بمثابة جهد تعاوني بين وكالة ناسا ووزارة الطاقة ومختبر لورانس بيركلي الوطني ومختبر بروكهافن الوطني وجامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة مينيسوتا. يتضمن المشروع بناء هوائي يحاول اكتشاف موجات الراديو القديمة من العصور المظلمة.

يوفر الجانب البعيد من القمر بيئة مثالية لاكتشاف الإشارة المراوغة، حيث يوفر إعدادًا أصليًا وهادئًا للراديو. ومع ذلك، فإن الظروف القمرية القاسية تمثل تحديات كبيرة للمشروع. يجب أن يتحمل LuSEE-Night تقلبات شديدة في درجات الحرارة، تتراوح من -280 درجة فهرنهايت خلال الليل القمري إلى 250 درجة فهرنهايت خلال النهار القمري. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتصال المباشر بالتجربة مستحيل، لأن الجانب البعيد من القمر لا يواجه الأرض أبدًا. ولذلك، سيتم استخدام قمر صناعي للترحيل لنقل البيانات.

وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن الإمكانات العلمية لـ LuSEE-Night هائلة. وإذا نجح المشروع، فمن الممكن أن يمهد الطريق لمزيد من التجارب ويقدم رؤى قيمة حول تطور الكون.

خلال العصور المظلمة، التي حدثت بعد الانفجار الكبير وقبل تكوين النجوم الأولى، سيطر غاز الهيدروجين على الكون. ويفترض العلماء أن هذا الهيدروجين امتص الطاقة من إشعاع الخلفية الكونية الميكروي (CMB)، مما قد يترك وراءه موجات راديو يمكن اكتشافها. سوف يستمع LuSEE-Night إلى ترددات تتراوح بين 0.5 و50 ميغاهيرتز على أمل التقاط هذه الإشارة الخافتة.

لتصفية اختلافات الإشارات الناجمة عن الأجرام السماوية الأخرى، يقوم الفريق في مختبر بيركلي ببناء قرص دوار يقوم بتدوير الهوائيات بشكل دوري. من المتوقع أن يتم تسليم النظام الفرعي للهوائي النهائي بحلول يناير 2024 للتكامل مع المكونات الأخرى لـ LuSEE-Night.

سيتم نقل التجربة إلى القمر على متن رحلة مستقبلية لخدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التي تديرها شركة Firefly Aerospace. ومن المتوقع أن يتم جمع البيانات لمدة 18 شهرًا، مع إمكانية فتح اكتشافات جديدة حول تاريخ الكون ومكاننا فيه.

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