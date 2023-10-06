تلسكوب هابل الفضائي يلتقط صورة مذهلة للمجرة العدسية NGC 612

قدم لنا تلسكوب هابل الفضائي صورة خلابة للمجرة العدسية NGC 612. وتعرف هذه المجرة بتدرجاتها البرتقالية والزرقاء، والتي تم التقاطها بواسطة قدرات هابل المرئية والأشعة تحت الحمراء. تحتوي المجرات العدسية مثل NGC 612 على انتفاخ مركزي وقرص مشابه للمجرات الحلزونية، لكنها تفتقر إلى الأذرع المميزة. عادة ما تكون أكبر سنًا، مع القليل من عملية تكوين النجوم المستمرة.

يقع NGC 612 في كوكبة النحات ويمكن رؤيته بسهولة من نصف الكرة الجنوبي للأرض. وهي مجرة ​​نشطة، مما يعني أن مركزها يبدو أكثر سطوعًا بـ 100 مرة من نجومها مجتمعة. وتُصنف أيضًا على أنها مجرة ​​سيفرت، وهي النوع الأكثر شيوعًا من المجرات النشطة. تبعث مجرات سيفرت كميات كبيرة من الأشعة تحت الحمراء على الرغم من أنها تبدو طبيعية في الضوء المرئي. NGC 612 هو على وجه التحديد من النوع II Seyfert، حيث تتحرك المادة القريبة من مركزها بهدوء حول النواة. ومن المثير للاهتمام أن النجوم في هذه المجرة صغيرة نسبيًا، حيث تتراوح أعمارها بين 40 إلى 100 مليون سنة.

ما يجعل NGC 612 فريدًا بشكل خاص هو ارتباطه بالانبعاثات الراديوية. إنها مثال نادر للغاية لمجرة راديوية غير إهليلجية، مع انبعاثات راديوية كبيرة واتصال بالمصدر الراديوي PKS 0131-36. تم اكتشاف خمس مجرات عدسية باعثة للراديو فقط في الكون بأكمله. تشير إحدى النظريات إلى أن الانبعاثات الراديوية غير العادية لـ NGC 612 هي نتيجة لتفاعل سابق مع مجرة ​​حلزونية مصاحبة. وتركز نظرية أخرى على الانتفاخ الساطع والمهيمن للمجرة، على غرار تلك التي لوحظت في المجرات الراديوية الإهليلجية. إن المزيد من البحث والتصوير لهذه المجرة سيساعد علماء الفلك على اكتشاف المزيد عن أسباب الانبعاثات الراديوية في المجرات.

تم اكتشاف NGC 612 في الأصل من قبل عالم الفلك البريطاني جون هيرشل في عام 1837. ويقع على بعد حوالي 400 مليون سنة ضوئية من الأرض وتبلغ كتلته حوالي 1.1 تريليون مرة كتلة شمسنا.

مصادر:

- تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا

– الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)