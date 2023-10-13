مهمة Quesst التابعة لناسا تؤجل الرحلة الأولى إلى عام 2024 بسبب تحديات فنية

أعلنت مهمة Quesst التابعة لناسا، والتي تهدف إلى إنشاء طائرة هادئة أسرع من الصوت، عن تأجيل رحلتها الأولى إلى عام 2024. والطائرة التجريبية للمهمة، والمعروفة باسم X-59، هي عبارة عن تعاون بين باحثي ناسا وشركة Lockheed Martin Skunk Works، الشركة الرائدة في مجال الطيران والفضاء. مقاول.

X-59 هي طائرة فريدة من نوعها تتضمن مزيجًا من التكنولوجيا الجديدة والمكونات الموجودة من طائرات مختلفة، بما في ذلك معدات الهبوط للطائرة F-16 ونظام دعم الحياة للطائرة F-15. والغرض منه هو إثبات القدرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت دون إحداث دوي صوتي مدمر يرتبط تقليديًا بمثل هذه الرحلات الجوية.

وعلى الرغم من الخطة الأولية للبعثة للقيام برحلتها الأولى في عام 2023، إلا أن فريق كويست واجه العديد من التحديات الفنية التي استدعت التأخير. يحتاج الفريق إلى وقت إضافي لدمج الأنظمة المختلفة في الطائرة والتأكد من توافقها. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يعملون على حل المشكلات المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر الزائدة عن الحاجة للسلامة والمسؤولة عن التحكم في وظائف الطائرة.

إن إنشاء طائرة هادئة أسرع من الصوت يشكل عقبات تكنولوجية وهندسية كبيرة. تهدف مهمة Quesst إلى مواجهة هذه التحديات وتطوير جيل جديد من الطائرات التي يمكنها إحداث ثورة في السفر الجوي التجاري. سوف تمهد رحلة X-59 الناجحة الطريق للسفر الأسرع من الصوت في المستقبل عن طريق تقليل الضوضاء المرتبطة بكسر حاجز الصوت.

ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من التأخير، تظل ناسا ملتزمة بمهمة Quesst وتقدم التكنولوجيا الأسرع من الصوت. ويواصل الفريق عمله الدؤوب للتغلب على هذه العقبات التقنية وضمان رحلة أولى ناجحة وآمنة في عام 2024.

التعاريف:

- الأسرع من الصوت: يتعلق أو يدل على سرعة أكبر من سرعة الصوت.

- الطفرة الصوتية: الصوت الناتج على مستوى الأرض بسبب موجة الصدمة التي تسببها طائرة تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت.

مصادر:

- ناسا/لوكهيد مارتن