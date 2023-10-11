المجرات المروية في الكون المبكر

لقد انبهر علماء الفلك باكتشاف مجرات ضخمة ونشطة في الكون المبكر باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST). ومع ذلك، فقد عثر تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضًا على عدد من المجرات الهادئة بشكل ملحوظ مع القليل من تكوين النجوم النشط أو عدم وجوده على الإطلاق. وقد أثار هذا السؤال حول كيفية "قتل" المجرات أو إيقاف تكوين النجوم في وقت مبكر جدًا.

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن المجرات الموجودة في الكون القريب يمكن أن تؤدي إلى إخماد تكوين النجوم، ولكن لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن الآليات التي تسبب ذلك. اقترح بعض علماء الفلك أن نوى المجرة النشطة (AGN) والمستعرات الأعظمية يمكن أن تكون مسؤولة عن تسخين الوسط بين النجوم ومنع تكوين النجوم. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة نشرت على خادم arXiv المسبق للطباعة تبحث فيما إذا كانت المستعرات الأعظمية وحدها يمكن أن تسبب هدوء المجرات في الكون المبكر.

قام الباحثون ببناء نموذج لفحص مقدار الطاقة التي يمكن أن تضخها المستعرات الأعظم إلى المجرات ومقارنتها بملاحظات مجرتين خامدتين اكتشفهما تلسكوب جيمس ويب الفضائي. وأظهرت النتائج أن المستعرات الأعظمية ستكون أكثر فعالية في وقف تشكل النجوم في المجرات الأصغر. ومع ذلك، فإن المجرتين اللتين تمت دراستهما كانتا ضخمتين بما يكفي بحيث تفوق آليات التبريد التسخين الناتج عن المستعرات الأعظم، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن تكون المستعرات الأعظمية هي السبب الرئيسي لسكونها.

هناك آلية أخرى محتملة اقترحها المؤلفون وهي الضغط الإشعاعي الناتج عن انفجار تشكل النجوم. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن هذه المجرات خضعت لفترة من الانفجار النجمي الشديد قبل أن تخمد. يمكن للإشعاع الناتج عن هذا الانفجار، وخاصة الصادر عن النجوم الشابة الساخنة، أن يسخن الغاز ويمنع تكوين المزيد من النجوم. إلا أن دراسة أخرى أثارت الشكوك حول فعالية هذه الآلية، حيث خلصت إلى أن توقيت الانفجار في إحدى المجرات المخمده لم يتوافق مع توقعات النموذج.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم العمليات التي تؤدي إلى إخماد المجرات في بداية الكون. ومن خلال دراسة المزيد من الأمثلة على المجرات المخمدات، يمكن للعلماء مقارنتها بنماذج التبريد المختلفة والحصول على نظرة ثاقبة للآليات السائدة.

مصادر:

– فيولا جيلي وآخرون، هل يمكن للمستعرات الأعظم أن تخمد تشكل النجوم في المجرات عالية Z؟، أرخايف (2023)

– تيبور دوم وآخرون، التبريد المصغر للمجرات ذات الانزياح الأحمر العالي بواسطة Bursty Star Formation، أرخايف (2023)

المجلة: أرخايف

المصدر: الكون اليوم