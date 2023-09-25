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بريان ماي، عازف الجيتار وعالم الفيزياء الفلكية، يساعد ناسا في جمع عينة من الكويكب

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 25، 2023
بريان ماي، عازف الجيتار وعالم الفيزياء الفلكية، يساعد ناسا في جمع عينة من الكويكب

أظهر بريان ماي، المعروف كعازف الجيتار في فرقة الروك كوين، مرة أخرى مواهبه المتعددة الأوجه من خلال مساعدة وكالة ناسا في جمع أول عينة من الكويكبات على الإطلاق. بصفته عالم فيزياء فلكية، لعب ماي دورًا حاسمًا في مهمة OSIRIS-REx، التي أعادت مؤخرًا عينة من الكويكب Bennu القريب من الأرض.

وفي مقطع تم بثه على تلفزيون ناسا، أعرب ماي عن اعتزازه بكونه عضوًا في فريق OSIRIS-REx. ونسب الفضل إلى قائد البعثة، دانتي لوريتا، والفريق بأكمله على عملهم الشاق المذهل. ولم يتمكن ماي، الذي يتدرب حاليًا لجولة كوين، من الحضور لحضور عودة العينة لكنه أعرب عن دعمه وحماسه لهذه المناسبة الهامة.

وجمعت المركبة الفضائية OSIRIS-REx العينة من بينو في عام 2020 قبل الشروع في رحلة العودة إلى الأرض. تضمنت مساهمة ماي في المهمة إنشاء صور مجسمة من بيانات المركبة الفضائية. ساعدت هذه الصور في تحديد موقع هبوط آمن لجمع العينة.

وبعد إنزال كبسولة العينة في ولاية يوتا، ستواصل أوزيريس ريكس رحلتها لدراسة كويكب آخر اسمه أبوفيس. تسلط هذه المهمة المستمرة الضوء على التزام ناسا بدراسة الأجرام السماوية وتعزيز فهمنا للكون.

مصادر:
- سي ان ان

By فيكي ستافروبولو

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