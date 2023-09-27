بريان ماي يساعد ناسا في إعادة العينة الأولى للكويكب

لعب بريان ماي، عازف الجيتار في فرقة الروك كوين وعالم الفيزياء الفلكية، دورًا صغيرًا ولكنه مهم في مساعدة وكالة ناسا على إعادة أول عينة من الكويكبات على الإطلاق إلى الأرض. وأعرب ماي عن فخره الكبير كعضو في فريق OSIRIS-REx، المركبة الفضائية المسؤولة عن جمع العينة من الكويكب بينو.

وحلقت المركبة الفضائية OSIRIS-REx، التي تم إطلاقها قبل سبع سنوات، بالقرب من الأرض يوم الأحد بعد أن نجحت في جمع العينة من الكويكب البالغ من العمر 4.5 مليار عام في عام 2020. ثم توجهت العينة مرة أخرى إلى الأرض، وتحديدا يوتا، في عام 2021. تضمنت مساهمة ماي في المهمة إنشاء صور مجسمة من بيانات المركبة الفضائية. ساعدت هذه الصور قائد المهمة، دانتي لوريتا، والفريق في تحديد موقع آمن للهبوط وجمع العينة.

وأوضح ماي، الذي لم يكن حاضرا مع الفريق أثناء تعافي العينة، أنه كان يتدرب على جولة كوين لكن قلبه ظل معهم. وهنأ جميع الذين عملوا بلا كلل في المهمة، وخاصة صديقه العزيز دانتي.

تعد عودة عينة الكويكب هذه أمرًا مهمًا لأنها توفر عينات أصلية لم تلوثها الغلاف الجوي للأرض. ويأمل العلماء في الكشف عن أصول الحياة من خلال دراسة هذه العينات واحتمال العثور على "بذور الحياة" بداخلها. إن الطبيعة الدقيقة للعينات تجعل عودتها الناجحة إلى الأرض أكثر أهمية، حيث من المحتمل أن تتفكك عند الاصطدام بسطح الأرض.

ومن الآن فصاعدا، بعد إنزال كبسولة العينة في ولاية يوتا، ستواصل المركبة الفضائية OSIRIS-REx رحلتها لدراسة كويكب آخر يسمى أبوفيس.

مصادر:

– التصوير المجسم: التقنية المستخدمة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد توفر رؤية بديهية للتضاريس.

– OSIRIS-REx: مهمة وكالة ناسا لدراسة الكويكب بينو وجمع عينة منه لإعادتها إلى الأرض.

[مصدر الفيديو: تلفزيون ناسا وشركة بنسلفانيا]