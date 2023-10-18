يتعاون عازف الجيتار الأسطوري بريان ماي مع وكالة ناسا في مهمة جمع عينات الكويكب

شارك عازف الجيتار الأسطوري بريان ماي، المعروف بمساهماته في فرقة Queen، في مهمة جمع عينات الكويكب التاريخية التابعة لناسا والتي تسمى OSIRIS-REx. وتهدف المهمة إلى جمع عينات من كويكب اسمه 101955 بينو وإعادتها إلى الأرض. في 24 سبتمبر، تمت إعادة العينة بنجاح، وتمت دعوة ماي، جنبًا إلى جنب مع زميلتها العالمة المواطنة كلوديا مانزوني، لفحص البيانات المرئية التي تم جمعها خلال المهمة.

استخدم ماي ومعاونوه تقنية تسمى التصوير المجسم لتحليل الصور الملتقطة لسطح بينو بواسطة المركبة الفضائية OSIRIS-REx. يضيف الفحص المجسم تأثيرًا ثلاثي الأبعاد ووهم العمق إلى الصورة ثنائية الأبعاد. لقد بحثوا عن أزواج من الصور المأخوذة من وجهات نظر مختلفة لإنشاء عرض مجسم.

لتحقيق تأثير مجسم، يجب تقديم الصور اليسرى واليمنى بشكل منفصل لكل عين، لمحاكاة الطريقة التي نرى بها في الحياة الحقيقية. تسمح هذه التقنية لأدمغتنا بإدراك العمق والصلابة في الصورة. وأوضح ماي أن الصور الملتقطة من زوايا مختلفة عندما تم قلب رأس TAGSAM بعد إزالته من سطح إلكترونيات الطيران قدمت الأزواج المثالية لعرض البنية الحميمة لعينة الكويكب.

في حين أن أفضل عرض مجسم يتطلب استخدام مجسم فعلي، فمن الممكن أيضًا تحقيق تأثير مماثل عن طريق إرخاء العينين والنظر عبر الشاشة. كانت صور عينة بينو التي تم التقاطها بعد عودتها إلى الأرض في صحراء يوتا مثالية لهذا النهج المجسم.

العلماء والعلماء المواطنون مثل ماي متحمسون لدراسة تكوين الكويكبات مثل بينو لأنه يعتقد أنها تحتوي على مادة يعود تاريخها إلى تكوين النظام الشمسي قبل مليارات السنين. يمكن لهذه الكويكبات التي لم يمسها أحد أن تقدم معلومات قيمة عن المراحل المبكرة لنظامنا الشمسي وتكوين الأقراص الكوكبية.

وسافرت المركبة الفضائية OSIRIS-REx، التي تم إطلاقها عام 2016، لمدة عامين للوصول إلى بينو. وبعد دراسة الكويكب لمدة عامين، جمعت عينة قبل الشروع في رحلة العودة إلى الأرض. الآن، تمت إعادة تسمية المركبة الفضائية إلى OSIRIS-APEX وهي في طريقها إلى الكويكب أبوفيس القريب من الأرض لمزيد من الاستكشاف.

مصادر:

- مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا: جمع عينات بينو وإعادتها

– تدوينة برايان ماي لناسا