وفاة عالم الفيزياء الفلكية والبيئة الشهير هيوبرت ريفز عن عمر يناهز 91 عاما

توفي عالم الفيزياء الفلكية وعالم البيئة والكاتب الشهير في كيبيك هيوبرت ريفز في 13 أكتوبر 2023 عن عمر يناهز 91 عامًا. وأعلن ابنه، بينوا ريفز، وفاة والده على وسائل التواصل الاجتماعي. وتدفقت التكريمات على ريفز على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغولت بأنه عالم فيزياء فلكية بارز ساعد البشرية على فهم مكانها في الكون.

طوال حياته المهنية، قدم ريفز مساهمات كبيرة في الفيزياء الفلكية. وساعد في تطوير النظرية حول أصل الليثيوم والبريليوم والبورون، وكذلك درس التفاعلات النووية الحرارية في النجوم. أخذته أعماله إلى بلدان مختلفة، وحصل على العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزتي ألبرت أينشتاين وسامويل دو شامبلان. تم الاعتراف بريفز كواحد من علماء الفيزياء الفلكية الرائدين في جيله وقام بتأليف أكثر من 40 كتابًا ومئات المنشورات.

كان ريفز شغوفًا بمشاركة عجائب الكون مع الآخرين. أنشأ عروضًا وكتب كتبًا علمية مشهورة، مثل "الصبر في اللازور" و"Poussière d'étoile". وتكريمًا لتفانيه في نشر العلوم، تُقام مسابقة كندية سنوية تحمل اسمه لأفضل كتاب علمي شعبي.

ولد ريفز في مونتريال في 13 يوليو 1932، ونشأ لديه شغف بالعلوم في سن مبكرة. أثناء ال ثورة هادئة، عمل أستاذاً في جامعة مونتريال لكنه سعى في النهاية إلى الحصول على فرص في الخارج بسبب خيبة الأمل من قومية المجتمع العلمي في كيبيك. ووصف ريفز في مذكراته عمله في تقييم وفرة الهيدروجين الثقيل قبل تكوين النجوم الأولى بأنه أحد أفضل الأدلة على وجود الانفجار الكبير.

بصرف النظر عن مساهماته في الفيزياء الفلكية، كان ريفز مدافعًا شرسًا عن البيئة. أصبح رئيسًا للمنظمة الناشطة Humanité et Biodiversité في عام 2001 وظل رئيسًا فخريًا لها حتى وفاته. بالنسبة له، كان علم الفلك والبيئة مترابطين، وكلاهما يسلط الضوء على قصة وجودنا والتهديدات التي يتعرض لها مستقبلنا.

لم يكن ريفز مكرسًا للعلم والبيئة فحسب، بل كان أيضًا يحب الطبيعة والفن. وجد العزاء في منزله في قرية ماليكورن الفرنسية، وأعرب عن تقديره لجمال الكون من خلال الفن والموسيقى.

في مواجهة موته، أعرب ريفز عن رغبته في خروج رشيق، أقرب إلى مغادرة راقصة الباليه المسرح. وكان أسفه العميق لعدم تمكنه من مواصلة استكشاف الكون.

بوفاته، فقد المجتمع العلمي وكيبيك والعالم عقلًا لامعًا، ومدافعًا متحمسًا عن البيئة، وشخصية محبوبة تركت بصمة لا تمحى على فهم الإنسانية والكون.

مصادر:

- الصحافة الكندية