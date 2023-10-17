تلسكوب ويب الفضائي يرصد بلورات الكوارتز النانوية في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية WASP-17 b

حقق الباحثون باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشافًا مثيرًا في السحب عالية الارتفاع للكوكب الخارجي WASP-17 b. لأول مرة، تم اكتشاف دليل على وجود بلورات الكوارتز النانوية، على شكل جزيئات السيليكا، في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية. أصبحت هذه الملاحظة الرائدة ممكنة باستخدام MIRI (أداة ويب للأشعة تحت الحمراء المتوسطة).

WASP-17 b، المعروف أيضًا باسم Ditsö̀، هو عملاق غازي ساخن يقع على بعد حوالي 1,300 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العقرب. فهو يدور حول نجمه على مسافة قريبة بشكل لا يصدق، ويكمل دورة كاملة في 3.7 يوم أرضي فقط. مع حجم يزيد عن سبعة أضعاف حجم كوكب المشتري وكتلته أقل من نصف كوكب المشتري، يعد WASP-17 b كوكبًا كبيرًا ومنتفخًا بشكل استثنائي. غلافه الجوي الممتد وفترة مداره القصيرة تجعله مرشحًا مثاليًا للمراقبة باستخدام التحليل الطيفي للإرسال.

وباستخدام مطياف MIRI منخفض الدقة، جمع الباحثون أكثر من 1,275 قياسًا أثناء عبور WASP-17 b، قبل وأثناء وبعد الحدث. وتم قياس التغير في سطوع 28 نطاقًا من الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء المتوسطة، مما سمح لعلماء الفلك بحساب كمية الضوء التي يحجبها الغلاف الجوي للكوكب. وكشف طيف الإرسال الناتج عن خاصية واضحة تبلغ حوالي 8.6 ميكرون، مما يشير إلى وجود جزيئات السيليكا في السحب.

يمثل هذا أول تعريف لـ SiO2 في كوكب خارج المجموعة الشمسية وأول تعريف لأي نوع محدد من السحب في كوكب خارجي عابر. يوفر اكتشاف بلورات الكوارتز النانوية رؤى قيمة حول تكوين الأجواء للكواكب الخارجية وأنماط الطقس الخاصة بها.

إن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، بحساسيته الفائقة وقدرته على قياس التأثيرات الدقيقة من مسافات بعيدة، يفتح أبوابًا جديدة في فهمنا للعوالم البعيدة. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على قدرات أدوات ويب ويمهد الطريق لمزيد من استكشاف الأجواء للكواكب الخارجية.

مصادر:

- ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي

– جامعة بريستول