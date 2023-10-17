اكتشف علماء الفلك بلورات السيليكا في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي WASP-17b

حقق علماء الفلك اكتشافًا مثيرًا باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي: لأول مرة، اكتشفوا بلورات كوارتز صغيرة تحتوي على السيليكا في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية. الكوكب الخارجي، المسمى WASP-17b، هو عملاق غازي حارق ومصدر محتمل لجسيمات السيليكا النانوية.

السيليكا هو معدن شائع موجود على الأرض ومعروف بوجوده في رمال الشاطئ وكذلك استخدامه في إنتاج الزجاج. ويعتقد الباحثون أن بلورات السيليكا الموجودة في الغلاف الجوي للكوكب WASP-17b تدور في سحبه.

إن اكتشاف السيليكا على كوكب خارج المجموعة الشمسية يقدم لعلماء الفلك رؤى قيمة حول تكوين وطبيعة هذه العوالم البعيدة. كما أنه يثير تساؤلات حول الشروط اللازمة لتكوين مثل هذه البلورات في البيئة القاسية لعملاق الغاز.

يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي أكبر وأقوى تلسكوب فضائي تم بناؤه على الإطلاق. وتمكن قدراته المتقدمة العلماء من مراقبة الأجرام السماوية بوضوح وتفاصيل غير مسبوقة. من خلال دراسة الأجواء للكواكب الخارجية، يمكن لعلماء الفلك معرفة المزيد عن تركيبها الكيميائي وربما تحديد علامات قابليتها للسكن.

يعد اكتشاف بلورات السيليكا على WASP-17b خطوة مهمة للأمام في فهمنا للكواكب الخارجية. إنه يسلط الضوء على تنوع وتعقيد هذه العوالم البعيدة ويفتح آفاقًا جديدة لدراسة أجواءها.

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– سي إن إن (المقال المصدر)