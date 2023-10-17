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اكتشف علماء الفلك بلورات كوارتز صغيرة في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي WASP-17b

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 17، 2023
اكتشف علماء الفلك بلورات كوارتز صغيرة في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي WASP-17b

توصل علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى اكتشاف مثير. لأول مرة على الإطلاق، اكتشفوا بلورات كوارتز صغيرة تحتوي على السيليكا داخل الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية. الكوكب الخارجي، المعروف باسم WASP-17b، هو عملاق غازي يقع على بعد 1,300 سنة ضوئية من الأرض.

أشارت الملاحظات السابقة من تلسكوب هابل الفضائي إلى وجود الهباء الجوي، أو جزيئات صغيرة، في الغلاف الجوي للكوكب WASP-17b. ومع ذلك، لم يتوقع الباحثون أن تكون هذه الهباء الجوي مصنوعة من الكوارتز. السيليكا، المكون الرئيسي للكوارتز، هو معدن شائع موجود على الأرض ويستخدم لإنتاج الزجاج.

تم الاكتشاف باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة الموجودة على تلسكوب ويب. وقد شعر الباحثون بسعادة غامرة بهذا الاكتشاف، حيث كانوا يتوقعون العثور على سيليكات المغنيسيوم بدلاً من الكوارتز. تم اكتشاف سيليكات المغنيسيوم سابقًا في أجواء الكواكب الخارجية، لكن الكوارتز يعد اكتشافًا جديدًا.

إن وجود الكوارتز في الغلاف الجوي للكوكب WASP-17b يمكن أن يساعد العلماء على فهم أفضل للمواد التي تشكل بيئات كوكبية مختلفة عن بيئتنا. تتشكل السحب على ارتفاعات عالية على الكوكب، حيث تم العثور على جسيمات الكوارتز النانوية، بفعل الظروف القاسية. مع درجات حرارة تصل إلى حوالي 2,700 درجة فهرنهايت وضغط واحد على الألف مما نختبره على سطح الأرض، يمكن أن تتشكل البلورات الصلبة مباشرة من الغاز دون المرور بمرحلة سائلة أولاً.

WASP-17b مقيد مديًا بنجمه، مما يعني أن أحد الجانبين يواجه النجم دائمًا، ويعاني من درجات حرارة حارقة، بينما يظل الجانب الآخر أكثر برودة. ويتكهن الباحثون بأن جزيئات الكوارتز تدور داخل الغلاف الجوي للكوكب الخارجي، مدفوعة بالرياح عالية السرعة.

يوفر اكتشاف بلورات الكوارتز في الغلاف الجوي للكوكب WASP-17b معلومات قيمة حول تكوين عمالقة الغاز الساخن المشابهة له. من خلال فهم المواد المختلفة الموجودة في أجواء الكواكب الخارجية، يمكن للعلماء الحصول على فهم أوسع لتكوينها العام وكيفية تشكيل بيئاتها.

تُحدث الاكتشافات الحساسة التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي ثورة في فهمنا للكواكب الخارجية وظروفها الجوية. ومن خلال الكشف عن تفاصيل جديدة حول الكواكب الخارجية، يمكن للباحثين تعميق فهمنا للكون والبيئات المتنوعة الموجودة خارج نظامنا الشمسي.

مصادر:
– [رسائل مجلة الفيزياء الفلكية](https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)
- سي ان ان

By مامفو بريشيا

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