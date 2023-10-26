الاكتشاف الكمي الجديد يدفع تكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الأمام

حقق العلماء في جامعة كولومبيا اكتشافًا رائدًا في مجال فيزياء الكم والكيمياء. لقد عثروا على مادة فوق ذرية، تسمى Re₆Se₈Cl₂، والتي تعمل بمثابة شبه موصل وتسمح بسفر الإلكترون بسرعة فائقة. هذه المادة لديها القدرة على إحداث ثورة في تكنولوجيا أشباه الموصلات.

تقليديا، كانت أشباه الموصلات القائمة على السيليكون هي المعيار في مجال الإلكترونيات. ومع ذلك، فقد وجد فريق البحث في جامعة كولومبيا أنه في Re₆Se₈Cl₂، تقترن الإكسيتونات (الحالات الكمومية التي تتشكل من الطاقة الممتصة) مع الفونونات (أشباه الجسيمات الحاملة للطاقة) لإنشاء شبه جسيم جديد يسمى الإكسيتون-بولارون الصوتي. يسمح هذا الجسيم شبه الجسيم بنقل الإلكترونات بشكل أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بأشباه الموصلات التقليدية القائمة على السيليكون.

قارن الباحثون سلوك الإلكترونات في السيليكون بحكاية الأرنب والسلحفاة. يمكن للإلكترونات الموجودة في السيليكون أن تتحرك بسرعة ولكن يعوقها الارتداد المفرط وعدم إحراز تقدم. في المقابل، يتحرك الإكسيتون-بولارون الصوتي في Re₆Se₈Cl₂ للأمام بثبات دون فقدان الطاقة الحركية، على غرار السلحفاة في الحكاية.

هذا الاكتشاف الرائد لديه القدرة على تطوير تكنولوجيا أشباه الموصلات بشكل كبير. لقد ثبت أن بولارونات الإكسيتون الصوتية في Re₆Se₈Cl₂ تسافر عدة ميكرومترات في أقل من نانوثانية، ويمكن التحكم فيها بالضوء بدلًا من الكهرباء. ومن الناحية النظرية، يمكن لهذه الجسيمات شبه الجسيمات أن تغطي أكثر من 25 ميكرومترًا في الفيمتو ثانية، مما يجعلها أسرع بمليون مرة من الإلكترونات الموجودة في السيليكون.

في حين أن Re₆Se₈Cl₂ قد لا يكون مناسبًا للمعالجات التجارية بسبب ندرة الرينيوم، يعتقد الباحثون أنه يمكن العثور على قدرات مماثلة في مجموعات من العناصر الأخرى. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لتطوير تقنيات أكثر كفاءة وتقدمًا في مجال الإلكترونيات والحوسبة.

لا يؤدي هذا الإنجاز إلى توسيع فهمنا لأشباه الموصلات الفائقة الذرية فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا للتطورات المستقبلية في تكنولوجيا أشباه الموصلات. إن التطبيقات المحتملة لهذا الاكتشاف واسعة النطاق، ولديها القدرة على تشكيل مستقبل الإلكترونيات والحوسبة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو أشباه الموصلات؟

أشباه الموصلات هي مادة لها خصائص بين خصائص الموصل والعازل. يمكنها توصيل الكهرباء في ظل ظروف معينة.

ما هو Re₆Se₈Cl₂؟

Re₆Se₈Cl₂ هي مادة فوق ذرية تتكون من الرينيوم والسيلينيوم والكلور. وقد اكتشف أن لها خصائص أشباه الموصلات.

كيف يختلف Re₆Se₈Cl₂ عن أشباه الموصلات التقليدية القائمة على السيليكون؟

يسمح Re₆Se₈Cl₂ بنقل الإلكترون بشكل أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بأشباه الموصلات القائمة على السيليكون بسبب تكوين شبه جسيم جديد يسمى exciton-polaron الصوتي.

ما هي التطبيقات المحتملة لهذا الاكتشاف؟

هذا الاكتشاف لديه القدرة على إحداث ثورة في تكنولوجيا أشباه الموصلات وتطوير الإلكترونيات والحوسبة. ويمكن أن يؤدي إلى تطوير تقنيات أكثر كفاءة وتقدما في مختلف المجالات.

هل Re₆Se₈Cl₂ قابل للتطبيق تجاريًا؟

يتضمن Re₆Se₈Cl₂ عنصر الرينيوم الكيميائي النادر، مما يحد من جدواه التجارية. ومع ذلك، يعتقد فريق البحث أنه يمكن استخدام مجموعات من العناصر الأخرى للعثور على أشباه الموصلات ذات القدرات المماثلة.