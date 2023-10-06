حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

فيزيائيو الكم يحاكيون الانتشار الفائق على كمبيوتر كمي

Byروبرت أندرو

أكتوبر 6، 2023
فيزيائيو الكم يحاكيون الانتشار الفائق على كمبيوتر كمي

حقق علماء فيزياء الكم في كلية ترينيتي في دبلن إنجازًا هامًا من خلال محاكاة الانتشار الفائق في نظام من الجسيمات الكمومية المتفاعلة على جهاز كمبيوتر كمي. هذا الإنجاز، الذي أصبح ممكنا من خلال التعاون مع شركة IBM Dublin، يفتح آفاقا جديدة للبحث في فيزياء المادة المكثفة وعلوم المواد.

استخدم الفريق حاسوبًا كميًا بسعة 27 كيوبت موجودًا في مختبر IBM في نيويورك ولكن تمت برمجته عن بعد من دبلن. تُظهِر الحوسبة الكمومية، وهي مجال مزدهر، نتائج واعدة لكل من التطبيقات التجارية والأبحاث الأساسية. من خلال المحاكاة، يهدف الباحثون إلى الحصول على رؤى حول حسابات النقل الكمي، والتي يصعب حلها على أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.

تسمح المحاكاة الكمومية للعلماء بدراسة ديناميكيات الأنظمة الكمومية المعقدة مع المكونات المتفاعلة. تتمثل ميزة استخدام الكمبيوتر الكمي لهذه المحاكاة في أن النظام الكمي نفسه موصوف بوظيفة موجية، مما يلغي الحاجة إلى زيادة الموارد الكلاسيكية بشكل كبير. وهذا يجعل المحاكاة الكمومية طريقة جذابة لدراسة ديناميكيات الكم.

في هذه الدراسة بالذات، ركز الفريق على محاكاة سلاسل الدوران، والتي تعمل كنماذج لفهم المغناطيسية في المواد الأكثر تعقيدًا. لقد قاموا بالتحقيق في السلوك طويل الأمد لإثارة الدوران ولاحظوا الانتشار الفائق، الذي يتميز بنقل أسرع مع زيادة حجم النظام. وتمكن الباحثون من التحقق من وجود معادلة كاردار-باريسي-جانغ، التي تصف النمو العشوائي للأسطح، في ديناميكيات الكم للنظام المحاكى.

تأتي برمجة أجهزة الكمبيوتر الكمومية مع مجموعة من التحديات الخاصة بها. أحد التحديات الكبيرة هو التعامل مع الأخطاء والاضطرابات الناجمة عن الضوضاء والعوامل البيئية. يعد تقليل وقت تشغيل البرنامج أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من تأثير هذه الاضطرابات على النتائج.

يؤكد هذا الإنجاز الذي حققه فيزيائيو الكم في كلية ترينيتي في دبلن على إمكانات الحوسبة الكمومية في تعزيز فهمنا للفيزياء الأساسية وتسهيل التقدم التكنولوجي المستقبلي. ومع تزايد انتشار المحاكاة الكمومية، أصبح تحالف Quantum Alliance التابع لشركة Trinity، بالشراكة مع شركة IBM وغيرها من المتعاونين الصناعيين، في وضع جيد يسمح له بدفع المزيد من الابتكار في هذا المجال.

المصدر
– ناثان كينان، نيال إف. روبرتسون، تارا ميرفي، سيرجي جوك، جون جولد، “دليل على قياس Kardar-Parisi-Zhang على جهاز محاكاة الكم الرقمي” (npj Quantum Information، 2023)

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

أهمية إدارة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط

أكتوبر 6، 2023 غابرييل بوتا
علوم

الكشف عن طقوس أكل لحوم البشر في العصر الحجري القديم الأعلى

أكتوبر 6، 2023 مامفو بريشيا
علوم

استكشاف الكون الشاسع: الكواكب الخارجية والأقمار الخارجية

أكتوبر 6، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

أهمية إدارة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط

أكتوبر 6، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

الكشف عن طقوس أكل لحوم البشر في العصر الحجري القديم الأعلى

أكتوبر 6، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

استكشاف الكون الشاسع: الكواكب الخارجية والأقمار الخارجية

أكتوبر 6، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

الكنديون يشهدون كسوف الشمس الحلقي مما يوفر لناسا فرصة لدراسة الغلاف الجوي

أكتوبر 6، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات