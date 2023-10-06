فيزيائيو الكم يحاكيون الانتشار الفائق على كمبيوتر كمي

حقق علماء فيزياء الكم في كلية ترينيتي في دبلن إنجازًا هامًا من خلال محاكاة الانتشار الفائق في نظام من الجسيمات الكمومية المتفاعلة على جهاز كمبيوتر كمي. هذا الإنجاز، الذي أصبح ممكنا من خلال التعاون مع شركة IBM Dublin، يفتح آفاقا جديدة للبحث في فيزياء المادة المكثفة وعلوم المواد.

استخدم الفريق حاسوبًا كميًا بسعة 27 كيوبت موجودًا في مختبر IBM في نيويورك ولكن تمت برمجته عن بعد من دبلن. تُظهِر الحوسبة الكمومية، وهي مجال مزدهر، نتائج واعدة لكل من التطبيقات التجارية والأبحاث الأساسية. من خلال المحاكاة، يهدف الباحثون إلى الحصول على رؤى حول حسابات النقل الكمي، والتي يصعب حلها على أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.

تسمح المحاكاة الكمومية للعلماء بدراسة ديناميكيات الأنظمة الكمومية المعقدة مع المكونات المتفاعلة. تتمثل ميزة استخدام الكمبيوتر الكمي لهذه المحاكاة في أن النظام الكمي نفسه موصوف بوظيفة موجية، مما يلغي الحاجة إلى زيادة الموارد الكلاسيكية بشكل كبير. وهذا يجعل المحاكاة الكمومية طريقة جذابة لدراسة ديناميكيات الكم.

في هذه الدراسة بالذات، ركز الفريق على محاكاة سلاسل الدوران، والتي تعمل كنماذج لفهم المغناطيسية في المواد الأكثر تعقيدًا. لقد قاموا بالتحقيق في السلوك طويل الأمد لإثارة الدوران ولاحظوا الانتشار الفائق، الذي يتميز بنقل أسرع مع زيادة حجم النظام. وتمكن الباحثون من التحقق من وجود معادلة كاردار-باريسي-جانغ، التي تصف النمو العشوائي للأسطح، في ديناميكيات الكم للنظام المحاكى.

تأتي برمجة أجهزة الكمبيوتر الكمومية مع مجموعة من التحديات الخاصة بها. أحد التحديات الكبيرة هو التعامل مع الأخطاء والاضطرابات الناجمة عن الضوضاء والعوامل البيئية. يعد تقليل وقت تشغيل البرنامج أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من تأثير هذه الاضطرابات على النتائج.

يؤكد هذا الإنجاز الذي حققه فيزيائيو الكم في كلية ترينيتي في دبلن على إمكانات الحوسبة الكمومية في تعزيز فهمنا للفيزياء الأساسية وتسهيل التقدم التكنولوجي المستقبلي. ومع تزايد انتشار المحاكاة الكمومية، أصبح تحالف Quantum Alliance التابع لشركة Trinity، بالشراكة مع شركة IBM وغيرها من المتعاونين الصناعيين، في وضع جيد يسمح له بدفع المزيد من الابتكار في هذا المجال.

المصدر

– ناثان كينان، نيال إف. روبرتسون، تارا ميرفي، سيرجي جوك، جون جولد، “دليل على قياس Kardar-Parisi-Zhang على جهاز محاكاة الكم الرقمي” (npj Quantum Information، 2023)