الفيزيائيون يلاحظون تشابك الكواركات العليا في CERN

حقق الفيزيائيون الذين يعملون في تجربة ATLAS في CERN اكتشافًا رائدًا من خلال مراقبة التشابك بين أزواج الكواركات العلوية لأول مرة. توضح هذه النتيجة أن التشابك يمكن أن يحدث عند طاقات تزيد عن 12 مرتبة أعلى مما هو معتاد في تجارب التشابك المختبرية. تسلط الدراسة الضوء أيضًا على إمكانية استخدام مرافق فيزياء الجسيمات، مثل مصادم الهادرونات الكبير (LHC) التابع لـ CERN، لدراسة ميكانيكا الكم والمعلومات الكمومية.

التشابك هو جانب رائع من ميكانيكا الكم، وغالباً ما يشار إليه باسم "الفعل الشبحي عن بعد" من قبل ألبرت أينشتاين. إنه ينشئ اتصالاً غير مرئي بين جسمين يشتركان في حالة كمومية مشتركة. ومن اللافت للنظر أن قياس حالة أحد الأجسام يحدد على الفور حالة الجسم الآخر، بغض النظر عن المسافة بينهما. في حين تمت ملاحظة التشابك في العديد من الأجسام، بما في ذلك الفوتونات والذرات، إلا أنه ظل بعيد المنال في الكواركات.

الكواركات، مثل الكواركات العلوية والسفلية، والتي تشكل معظم المادة التي نواجهها، وكذلك أبناء عمومتها الأثقل مثل الكوارك العلوي، لا يتم ملاحظتها أبدًا كجسيمات حرة بسبب طبيعتها. ومع ذلك، فإن خصائص الكوارك القمي تجعله مرشحًا مثاليًا لقياس التشابك. مع دوران قدره ½، يعد الكوارك العلوي أثقل جسيم أساسي معروف، حيث تبلغ كتلته حوالي 184 ضعف كتلة البروتون. كتلته الهائلة تجعله غير مستقر إلى حد كبير، ويضمحل خلال فترة زمنية قصيرة بشكل لا يصدق. ومع ذلك، يتم نقل دورانه إلى نواتج اضمحلاله، مما يسمح للعلماء باستنتاج دوران الكوارك العلوي من خلال القياسات.

ركز فيزيائيو ATLAS على دراسة أزواج الكواركات العلوية/القموية المضادة التي تتشكل عندما تتسارع البروتونات إلى سرعات عالية داخل LHC وتتصادم. الجانب الفريد لهذه التجربة هو أن الفريق قام بفحص الأزواج على وجه التحديد عند عتبة إنتاجها، حيث تكون الطاقة كافية فقط لإنتاج أزواج الكواركات العليا. عند هذه النقطة، من المتوقع أن تكون الكواركات العلوية متشابكة إلى الحد الأقصى. ومن خلال تحليل الفصل الزاوي بين اللبتونات المشحونة الناتجة عن الاصطدام، يمكن تحديد درجة التشابك.

بعد تحليل البيانات من الاصطدامات عند 13 تيرا إلكترون فولت بين عامي 2015 و2018، قارن الباحثون عمليات الفصل الزاوي من عتبة الإنتاج مع تلك الواردة من القياسات التي لم يكن من المتوقع فيها حدوث تشابك. وقد مكنهم ذلك من حساب درجة التشابك بين أزواج الكواركات العلوية ذات الدلالة الإحصائية فوق علامة 5σ، وهو ما يلبي "المعيار الذهبي" لفيزياء الجسيمات.

توضح هذه النتيجة أن المصادمات عالية الطاقة مثل LHC يمكن أن تكون بمثابة مختبرات لدراسة المشاكل الأساسية في ميكانيكا الكم. يمكن أن يتضمن المزيد من الاستكشاف دراسة مفاهيم المعلومات الكمومية الأخرى باستخدام الكواركات القمية، بالإضافة إلى إجراء قياسات مماثلة في أنظمة مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون متعدد التخصصات بين المعلومات الكمومية وفيزياء الجسيمات يمكن أن يفيد كلا المجالين.

وقد حظي هذا البحث الرائد بالتقدير لتعقيده وأهميته. ومع ذلك، فقد أثار أيضًا مناقشات بين علماء فيزياء الجسيمات، نظرًا للتحدي المتمثل في نمذجة سلوك أزواج الكواركات العليا، خاصة بالقرب من عتبة الإنتاج، والتي لا تزال منطقة مجهولة.

مصادر:

- تجربة أطلس

- مصادم الهادرونات الكبير التابع لـ CERN