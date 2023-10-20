جائزة نوبل في الكيمياء 2023: اكتشاف وتوليف النقاط الكمومية

مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 لثلاثة علماء لجهودهم الرائدة في اكتشاف وتركيب النقاط الكمومية. تم الكشف عن خصائص هذه الجسيمات النانوية، التي تبعث الضوء بأطوال موجية مختلفة اعتمادًا على حجمها، على يد الكيميائي الفيزيائي لويس بروس. في محادثة حديثة مع برنامج The Conversation Weekly، ناقش بروس اكتشافه العرضي والتأثير اللاحق للنقاط الكمومية.

أثناء عمله في مختبرات بيل في الثمانينيات، عثر بروس على النقاط الكمومية أثناء دراسة محاليل جسيمات أشباه الموصلات التي تسمى الغرويات. ومن خلال توجيه أشعة الليزر إلى هذه الغرويات، لاحظ أن الألوان المنبعثة لم تكن متسقة. وقد دفعه ذلك إلى استكشاف التغيرات الفريدة في الطيف وخصائص الجسيمات نفسها عندما كانت ذات حجم صغير جدًا.

النقاط الكمومية عبارة عن بلورات نانوية تمتص الضوء وتعيد بثه بأطوال موجية مختلفة حسب حجمها. وعلى الرغم من أنها أصغر من الطول الموجي للضوء المرئي ولا يمكن رؤيتها تحت المجهر الضوئي، إلا أنه يمكن ملاحظتها باستخدام المجاهر المتخصصة مثل المجاهر الإلكترونية. ولتوضيحها، يمكن استخدام قوارير زجاجية ذات ألوان زاهية تحتوي على محاليل تحتوي على نقاط كمومية مختلفة الحجم.

ومن المثير للاهتمام أن بروس لم يكن على علم بالملاحظات السابقة للنقاط الكمومية التي أجراها العالم الروسي أليكسي إيكيموف. بسبب الحرب الباردة، تم نشر بحث إيكيموف حصريًا باللغة الروسية ولم يتمكن من السفر إلى الغرب لمناقشة النتائج التي توصل إليها. فقط بعد اكتشاف مقالات إكيموف في الأدبيات التكنولوجية بالصدفة، تواصل معه بروس، والتقيا في نهاية المطاف خلال عصر الجلاسنوست في أواخر الثمانينيات.

لقد شكّل إنتاج النقاط الكمومية واستقرارها تحديات في البداية، لكن مونجي باوندي، الحائز على جائزة نوبل، تناول هذه المشكلة في التسعينيات. ومنذ ذلك الحين، وجدت النقاط الكمومية تطبيقات في مجالات مختلفة، وخاصة في التصوير البيولوجي. لقد تم استخدامها من قبل علماء الكيمياء الحيوية لرسم خريطة للخلايا والأعضاء عن طريق ربطها بجزيئات أخرى. علاوة على ذلك، فقد كان لهم دور فعال في اكتشاف الأورام والتوجيه الجراحي.

لقد مهد اكتشاف النقاط الكمومية وتوليفها الطريق أمام العديد من التطورات في العلوم والتكنولوجيا. يستمر استكشاف تطبيقاتها في الكشف عن إمكانيات جديدة لهذه الجسيمات النانوية الرائعة.

المصادر: المحادثة الأسبوعية بودكاست