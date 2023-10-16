جائزة نوبل في الكيمياء 2023: إحداث ثورة في مجال البصريات وتكنولوجيا النانو باستخدام النقاط الكمومية

منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 إلى مونجي جي. باوندي، ولويس إي. بروس، وأليكسي إيكيموف لأبحاثهم الرائدة في مجال تكنولوجيا النانو. أدت مساهمات الثلاثي إلى تطوير تقنية النقاط الكمومية، التي أحدثت ثورة في مجال البصريات ومهدت الطريق للتقدم في تكنولوجيا العرض.

جوهر أبحاثهم هو مفهوم فجوة الحزمة، والتي تمثل الطاقة اللازمة للإلكترون للانتقال إلى نطاق التوصيل في مادة شبه موصلة. ومن خلال تقليل حجم الجسيمات النانوية، تتغير فجوة نطاق هذه المواد، مما يؤدي إلى تغير في لون الضوء المنبعث منها. تحتوي الجسيمات النانوية الأكبر حجمًا على فجوة نطاق أصغر، مما يؤدي إلى انبعاث ضوء أكثر احمرارًا، بينما تحتوي الجسيمات النانوية الأصغر حجمًا على فجوة نطاق أكبر، مما ينبعث منها ضوء أكثر زرقة.

تمت ملاحظة تأثير حجم الجسيمات النانوية على اللون لعدة قرون، حيث لاحظ صانعو الزجاج كيف يمكن لظروف معينة أثناء الإنتاج أن تغير لون الزجاج، على الرغم من استخدام نفس المكونات. في عام 1981، أجرى أليكسي إيكيموف تجارب مضيئة على إنتاج الزجاج، مدركًا أنه كان يراقب تأثيرات ميكانيكا الكم على اللون. وفي الوقت نفسه، في عام 1983، اكتشف لويس بروس بشكل مستقل تأثيرات النقطة الكمومية من خلال ملاحظة التغيرات في الخصائص البصرية للحل المتروك على طاولة المختبر.

ومع ذلك، فإن الإنجاز الحقيقي جاء مع اكتشاف مونجي باوندي لطريقة للتحكم بدقة في حجم النقاط الكمومية. ومن خلال تسخين المذيب بعناية، تمكن باوندي من إنماء نقاط كمية بدقة عالية. سمح هذا الاختراق للمهندسين بالوصول إلى تأثيرات كمومية متميزة وفتح إمكانيات جديدة في مجال البصريات وتكنولوجيا العرض.

واليوم، يتم استخدام النقاط الكمومية بشكل متزايد في تكنولوجيا العرض، مما يتيح إنشاء شاشات أصغر حجمًا وعالية الدقة. نظرًا لأن شاشات العرض الصغيرة للواقع المعزز (AR) والتفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI) أصبحت أكثر انتشارًا، تلعب النقاط الكمومية دورًا حاسمًا في تحقيق الوظائف والأداء المتقدم.

لقد أحدث البحث الذي أجراه باوندي وبروس وإكيموف تحولًا جذريًا في فهمنا للبصريات وتكنولوجيا النانو. ومن خلال عملهم الرائد، زودوا المهندسين بالمعرفة والأدوات اللازمة للتحكم في الجسيمات النانوية على المستوى الكمي، مما دفع الابتكار والتقدم في صناعات الإضاءة والعرض.

مصادر:

– الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم

– الحدود في المواد