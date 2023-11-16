تم تحقيق غاز كمي جديد على متن محطة الفضاء الدولية

في دراسة رائدة نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature، حقق علماء ناسا إنجازًا هامًا من خلال إنتاج غاز كمي يحتوي على نوعين من الذرات بنجاح على متن محطة الفضاء الدولية (ISS). يمثل هذا الإنجاز الرائع المرة الأولى التي يتم فيها إنجاز مثل هذا العمل الفذ في الفضاء.

تم تنفيذ هذه العملية داخل منشأة مختبر الذرات الباردة التابعة لناسا على متن محطة الفضاء الدولية، وتمكن الباحثون من إنشاء مكثفات بوز-آينشتاين، وهي حالة كمومية للمادة تتشكل عن طريق تبريد الغاز الذري إلى درجات حرارة قريبة جدًا من الصفر المطلق. سُميت على اسم ألبرت أينشتاين والفيزيائي الهندي ساتيندرا ناث بوز، وقد تم تطوير النظرية وراء مكثفات بوز-آينشتاين من قبل الحائزين على جائزة نوبل إريك كورنيل وكارل وايمان. وقد أظهرت هذه الحالة الكمومية للمادة إمكانات هائلة في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك الليزر الذري، والساعات الذرية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة.

إن الآثار المترتبة على هذا الإنجاز واسعة النطاق. يسلط نيكولاس بيجلو، أستاذ الفيزياء والبصريات بجامعة روتشستر ومدير اتحاد الذرات فائقة البرودة في الفضاء الممول من وكالة ناسا، الضوء على أهمية هذه الأدوات الكمومية في فهم جوهر المادة الكمومية وتعزيز معرفتنا بالقوانين الأساسية للكون. طبيعة. تسمح إزالة تأثير الجاذبية في الفضاء بأوقات مراقبة أطول وقياسات أكثر دقة، مما يمكّن الباحثين من دراسة التأثيرات الدقيقة التي قد تكون مخفية أو محجوبة بواسطة الجاذبية على الأرض.

نُشرت نتائج هذا الإنجاز الرائد في مجلة Nature، مما يؤكد التقدم الذي أحرزته ناسا في جلب تكنولوجيا الكم إلى الفضاء. توفر البيئة الفريدة للفضاء، دون قيود الجاذبية، للباحثين الفرصة لإجراء اختبارات دقيقة واستكشاف إمكانيات جديدة لتقنيات الكم الفضائية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغاز الكمي؟

ج: يشير الغاز الكمومي إلى مجموعة من الذرات التي تتصرف بشكل جماعي وفقًا لمبادئ ميكانيكا الكم.

س: ما هي مكثفة بوز-آينشتاين؟

ج: تكاثف بوز-آينشتاين هو حالة كمية للمادة تتشكل عندما يتم تبريد غاز البوزونات (جسيمات ذات دوران صحيح) إلى درجات حرارة منخفضة للغاية، مما يتسبب في اندماج الذرات في كيان ميكانيكي كمي واحد.

س: كيف تفيد دراسة المادة الكمومية في أبحاث الفضاء؟

ج: تسمح دراسة المادة الكمومية في الفضاء بإجراء قياسات أكثر دقة وأوقات مراقبة أطول بسبب غياب الجاذبية، مما يكشف عن تأثيرات مخفية أو مقنعة يصعب اكتشافها على الأرض.

س: ما هي بعض التطبيقات المحتملة لتقنيات الكم الفضائية؟

ج: تمتلك التقنيات الكمومية الفضائية القدرة على تعزيز فهمنا للطاقة المظلمة، وتحسين الجيروسكوبات للملاحة في الفضاء السحيق، وتطوير ساعات أكثر دقة ضرورية لتطبيقات الحياة الحديثة مثل الإنترنت عالي السرعة وأنظمة تحديد المواقع.