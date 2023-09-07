مرحبًا بكم في عالم QBism: إعادة تصور التفسيرات الكمومية

ميكانيكا الكم، النظرية القوية المستخدمة لوصف العالم الصغير للجزيئات والذرات والجسيمات دون الذرية، حيرت علماء الفيزياء لفترة طويلة. في حين أن الشكلية الرياضية لفيزياء الكم راسخة، إلا أن تفسيرها يظل موضوعًا للنقاش. على مدى القرن الماضي، تم اقتراح تفسيرات مختلفة، ولكن لم يقدم أي منها إجابة قاطعة.

في هذه السلسلة، نستكشف أحد التفسيرات الأكثر تطرفًا لميكانيكا الكم المعروفة باسم QBism أو النظرية البايزية الكمومية. لا تتحدى نظرية QBism كيفية رؤيتنا لعلم الذرات فحسب، بل تتحدى أيضًا عملية العلم نفسها.

تستمد QBism اسمها من النظرية البايزية، وهو نهج جذري لتفسير الاحتمالات. على عكس الفهم التقليدي للاحتمالات، والذي يعتمد على النتائج المتوقعة، تركز النظرية البايزية على كيفية تفسير الاحتمالات. وبما أن الاحتمالات تلعب دورًا مركزيًا في ميكانيكا الكم، تبرز نظرية QBism من خلال معالجة هذا الجانب الذي غالبًا ما تتجاهله التفسيرات الأخرى.

في خروج أساسي عن الفيزياء الكلاسيكية، تتعامل ميكانيكا الكم مع "حالة" الجسيم بشكل مختلف. في الفيزياء الكلاسيكية، تشير حالة الجسيم إلى موضعه وزخمه، والتي تعتبر خصائص موضوعية مستقلة عن أي تأثير خارجي. تفترض الفيزياء الكلاسيكية أيضًا أن الجسيم يمكن أن يكون له حالة واحدة فقط في أي لحظة معينة، ويتم تحديد تغيراته بواسطة المعادلات الديناميكية.

وفي تناقض صارخ، يمكن أن تتراكب الحالات الكمومية، مما يعني أن الجسيم يمكن أن يوجد في مواقع أو عزم متعدد في وقت واحد. علاوة على ذلك، لم تعد حالة الجسيم حتمية، بل يتم تحديدها بشكل احتمالي من خلال قاعدة بورن عند إجراء القياس.

تحاول العديد من تفسيرات ميكانيكا الكم الحفاظ على وجهة النظر الكلاسيكية، والتعامل مع الحالة الكمية باعتبارها حقيقة وجودية. ومع ذلك، غالبًا ما تقدم هذه التفسيرات مفاهيم تأملية مثل الأكوان المتوازية لشرح وجود التراكبات.

يأخذ QBism نهجا مختلفا. إنه يعترف بالتغييرات التي تتطلبها ميكانيكا الكم ويخلص إلى نتيجة جذرية ولكن متوازنة: الحالة الكمومية لا توجد بشكل مستقل ولكنها وصف لمعرفتنا حول العالم. تؤكد نظرية QBism على نظرية المعرفة، مع التركيز على معلوماتنا وتفاعلاتنا مع الجسيمات.

من خلال رفض الإطار الفلسفي الذي عفا عليه الزمن وتبني منظور يركز على التجربة الإنسانية، تتجنب نظرية QBism الحاجة إلى كيانات إضافية غير قابلة للملاحظة. وبدلا من ذلك، فهو يقدم فهما أكثر عملية لما يحدث عندما ينخرط البشر في فيزياء الكم.

في "حروب التفسير الكمي" المستمرة، تبرز نظرية QBism باعتبارها نهجًا فريدًا وواعدًا. من خلال إعادة تصور تفسير ميكانيكا الكم، تتحدى QBism المفاهيم التقليدية وتدعونا إلى رؤية العلم من منظور جديد.

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- تعريفات:

– ميكانيكا الكم: النظرية التي تصف سلوك المادة والطاقة عند أصغر المقاييس.

– QBism: اختصار لـ Quantum Bayesianism، وهو تفسير لميكانيكا الكم يركز على الاحتمالات ويرفض وجود كيانات غير قابلة للرصد.

- البايزية: نهج جذري لتفسير الاحتمالات يختلف عن الفهم التقليدي على أساس النتائج المتوقعة.

– الفيزياء الكلاسيكية: فرع الفيزياء الذي يتعامل مع سلوك الأجسام واسعة النطاق ويتبع مبادئ حتمية.