تطوير رائد للبشرة الإلكترونية ذاتية الشفاء

في دراسة حديثة نشرت في مجلة ساينس، حققت زينان باو، أستاذة الهندسة الكيميائية في جامعة ستانفورد، ومجموعتها البحثية تقدما كبيرا في تطوير الجلد الإلكتروني ذاتية الشفاء. يستخدم هذا الجلد الإلكتروني، الذي يشبه جلد الإنسان في المظهر والملمس، دوائر متكاملة ناعمة ورقيقة ومرنة لتحويل الضغط ودرجة الحرارة إلى إشارات كهربائية منخفضة الجهد يمكن للدماغ فهمها.

تم تصميم جلد باو الإلكتروني في الأصل للاستخدام في الأطراف الاصطناعية، ويتم الآن تطبيقه في مجالات مختلفة مثل الصحة الدقيقة والروبوتات والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة الطبية. على مدى السنوات الـ 19 الماضية، تطور الجلد الإلكتروني لمجموعة باو من استشعار إمساك اليد، وضغط الدم، والمواد الكيميائية العصبية، وموجات الدماغ إلى كونه شفاء ذاتيًا وقابلاً للتحلل الحيوي.

جاء الإنجاز الذي أدى إلى النشر الأخير في مجلة Science من سؤال طرحه أحد الحضور خلال إحدى محادثات باو. أثار هذا السؤال الفضول وأدى إلى اكتشاف ظواهر جديدة تتعلق بإصلاح طبقات متعددة من الجلد الإلكتروني. طورت باو وفريقها مبادئ التصميم الجزيئي التي تسمح لهذه الطبقات بالتعرف على نفسها والشفاء مع نظيراتها الصحيحة، مما يلغي الحاجة إلى المحاذاة اليدوية.

في حين أن النماذج الأولية لقياس المعايير الفسيولوجية البشرية الأساسية مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس موجودة بالفعل، إلا أنه يتم حاليًا اختبار أجهزة استشعار أكثر تقدمًا، مثل الكشف عن المواد الكيميائية من العرق. ومع ذلك، لا يزال تسويق الجلد الإلكتروني القابل للزرع تجاريًا على بعد سنوات بسبب التحقق الشامل المطلوب للتوافق الحيوي.

أحد الجوانب الفريدة لجلد باو الإلكتروني هو استخدامه للمواد القابلة للتحلل. مستوحاة من قابلية الجلد البشري للتحلل الحيوي، قام الفريق بتصميم المواد بحيث يكون لها الحد الأدنى من التأثير البيئي ويمكن إعادة تدويرها. بالنسبة للأجهزة القابلة للزرع، فإن الهدف هو أن يتحلل الجهاز بأكمله بعد الاستخدام، مما يجعل العمليات الجراحية الإضافية غير ضرورية. ومع ذلك، فإن تحقيق الأداء العالي والتوافق الحيوي في المنتجات المتدهورة يمثل تحديًا كبيرًا.

في بحثها، توازن باو بين التركيز والإبداع. وبينما تظل ملتزمة بأهداف البحث الأكبر، فإنها تشجع طلابها على استكشاف أفكار جديدة، حتى لو بدت محفوفة بالمخاطر أو غير تقليدية. ويتم التركيز أيضًا على التعاون بين الأفراد ذوي الخلفيات المتنوعة لتعزيز الإبداع ووجهات النظر المختلفة.

بصفته رئيسًا لقسم الهندسة الكيميائية أثناء الوباء، تطورت قيادة باو. وقد ساهم الاستماع إلى الأصوات من مختلف أقسام القسم والجامعة في تشكيل منهجها في القيادة، مما سمح لها بالتكيف واتخاذ قرارات مستنيرة.

ومع التقدم المستمر في الجلد الإلكتروني ذاتية الشفاء، يحمل المستقبل إمكانات هائلة للتطبيقات في مجالات مثل الطب والروبوتات والإلكترونيات الاستهلاكية. يمهد عمل باو الطريق لجيل جديد من الإلكترونيات التي تتكامل بسلاسة مع جسم الإنسان.

مصادر:

- دراسة بقيادة زينان باو نشرت في مجلة ساينس (مايو 2023)

- مقابلة مع زينان باو في صحيفة ستانفورد ديلي (TSD)