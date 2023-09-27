تطوير تحول المصانع للطاقة المتجددة وتخزين الكربون

ويقود العالم شياوهان يانغ، الباحث في مختبر أوك ريدج الوطني التابع لوزارة الطاقة، الجهود المبذولة لتحويل النباتات لجعلها مصادر أكثر كفاءة للطاقة المتجددة وتخزين الكربون. يعد بحث يانغ جزءًا من مركز ابتكارات الطاقة الحيوية (CBI)، وهو مركز أبحاث الطاقة الحيوية التابع لوزارة الطاقة والذي يركز على تطوير محاصيل المواد الأولية التي يمكن تحويلها بسهولة إلى وقود طيران مستدام.

يتضمن تحويل النبات نقل الحمض النووي من نبات إلى آخر لتكوين هجين يحمل السمات المرغوبة. هدف يانغ هو تطوير نباتات فعالة من حيث التكلفة، وسهلة النمو، وتنتج كميات كبيرة من مواد الكتلة الحيوية التي يمكن تحويلها إلى وقود طائرات نظيف ومواد كيميائية حيوية. يعد هذا البحث ضروريًا لمواجهة تحديات المناخ اليوم وتحقيق أهداف إزالة الكربون.

تتضمن إحدى اكتشافات يانغ تحديد الجينات في النباتات شبه القاحلة مثل الصبار المرتبطة بمقاومة الجفاف والنمو المتسارع. تستخدم هذه النباتات شكلاً فريدًا من أشكال التمثيل الضوئي يسمى CAM (استقلاب حمض الكرسولاسيين) للبقاء على قيد الحياة في البيئات الجافة. ومن النتائج المهمة الأخرى وجود جين متغير واحد في الطب البديل والبديل، والذي يحفز مسارين في النباتات، مما يعزز تثبيت الكربون، ونمو النبات، وتحمل الإجهاد.

يركز يانغ وفريقه حاليًا على تطوير عملية تحويل المصنع بشكل أكثر كفاءة. لقد نجحوا في هندسة جينات متعددة في النباتات في وقت واحد باستخدام تقنية تسمى تكديس الجينات. يتضمن هذا النهج نظام تحديد منقسم باستخدام الإنتينات، مما يسمح بتحويل واكتشاف الخلايا المعدلة وراثيًا بشكل أسرع. يمكن لهذا النظام تسريع عملية تكاثر النباتات الجديدة بشكل كبير وتقصير عملية التوصيف الجزيئي التي تستغرق وقتًا طويلاً.

وبالنظر إلى المستقبل، يخطط يانغ لدمج الهندسة الوراثية مع التنميط الظاهري باستخدام نظام غير جراحي وعالي الإنتاجية لتسريع الهندسة الوراثية النباتية. وستمكن هذه التكنولوجيا من الكشف والتحليل في الوقت الحقيقي على مستويات متعددة، بما في ذلك المستوى الجزيئي والنباتي.

بشكل عام، يمكن أن يؤدي التقدم في أبحاث تحويل النباتات إلى تطوير محاصيل غير غذائية تكون قادرة على مواجهة التحديات البيئية، وذات إنتاجية وجودة أفضل، وتساهم في عزل الكربون وإنتاج الوقود الحيوي.

مصادر:

– مختبر أوك ريدج الوطني التابع لوزارة الطاقة

– مركز ابتكار الطاقة الحيوية (CBI)