نجحت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا في إعادة عينة من كويكب إلى الأرض

حققت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا إنجازًا كبيرًا من خلال إعادة عينة بنجاح من الكويكب القريب من الأرض Bennu. وفي يوم الأحد، هبطت كبسولة عودة العينات، بحجم ثلاجة صغيرة تقريبًا، بسلام في صحراء يوتا، وهي تحمل حوالي 250 جرامًا من الثرى (التربة) التي تم جمعها من بينو. يمكن أن توفر المحتويات البدائية للعينة معلومات قيمة عن المواد التي شكلت النظام الشمسي المبكر.

تهدف مهمة OSIRIS-REx، التي تم إطلاقها في عام 2016، إلى دراسة بينو وإعادة عينة للتحليل. يتكون بينو، الذي تشكل خلال السنوات الأولى للنظام الشمسي، بشكل أساسي من الكربون والمعادن التي تعرضت لأقل قدر من التغير. يمكن للعينة المأخوذة من سطحه أن تقدم أدلة حول المعادن والمواد التي لعبت دورًا في تكوين النظام الشمسي المبكر.

على مدار عامين، قامت المركبة الفضائية بمسح بينو، بحثًا عن مكان مثالي لجمع عينة. إحدى الأدوات الموجودة على متن المركبة الفضائية، تسمى REXIS (مقياس طيف التصوير بالأشعة السينية للريغوليث)، تم تصميمها من قبل أكثر من 100 طالب من قسم علوم الأرض والغلاف الجوي والكواكب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقسم الطيران والملاحة الفضائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومرصد كلية هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كافلي للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء، ومختبر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لينكولن. استخدم REXIS الأشعة السينية لرسم خريطة للمواد السطحية للكويكب، مما ساعد في اختيار موقع أخذ العينات.

بعد إطلاق كبسولة عودة العينة لإعادة الدخول، حددت المركبة الفضائية الآن مسارها نحو الكويكب أبوفيس. تم نقل الكبسولة نفسها إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن، حيث سيقوم العلماء بفحص وتوزيع غبار بينو على الباحثين في جميع أنحاء العالم لمزيد من الدراسة.

وأعرب ريتشارد بينزيل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو باحث مشارك في مهمة OSIRIS-REx، عن سعادته بنجاح هبوط العينة واستعادتها. وأكد بينزيل، الذي ساعد في تطوير أداة REXIS، على أهمية رؤية عينة من بينو تعود إلى الأرض بعد سنوات من العمل وتطوير المهمة.

قدمت القياسات التي أجرتها أدوات المركبة الفضائية أثناء وجودها في المدار رؤى قيمة حول تكوين بينو وطبيعته الغنية بالكربون. ومع ذلك، مطلوب التحليل المختبري لتأكيد هذه النتائج وتفسير البيانات بدقة. إن عودة العينات الفعلية إلى مختبرات الأرض ستوفر "الحقيقة الأساسية" اللازمة للتحقق من صحة فهمنا للكويكبات.

بشكل عام، تمثل العودة الناجحة للعينة من بينو إنجازًا كبيرًا لمهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا وتتيح للعلماء الفرصة لاكتشاف المزيد عن النظام الشمسي المبكر وتكوين الكويكبات.

المصدر: [ناسا] (URL)، [أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا] (URL)