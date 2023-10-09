حدث فلكي مثير: الكسوف الحلقي لشهر أكتوبر

في 14 أكتوبر، الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الجبلي، سيحدث حدث سماوي مذهل يسمى الكسوف الحلقي فوق غرب الولايات المتحدة. وخلال هذا الحدث، سيمر القمر أمام الشمس ليشكل "حلقة من النار" في السماء. على عكس الكسوف الكلي للشمس، لن يحجب القمر الشمس تمامًا، مما يؤدي إلى ظهور حلقة من الضوء حول القمر.

على الرغم من أن مدينة بولدر بولاية كولورادو ليست في مسار الكسوف الحلقي الكامل، إلا أنه لا يزال بإمكان السكان مشاهدة كسوف جزئي مثير للإعجاب. ويوصي جون كيلر، مدير القبة السماوية فيسك في جامعة كولورادو بولدر، باستخدام نظارات الرؤية الشمسية لمراقبة الكسوف بأمان. يشارك كيلر أيضًا أن الكسوف الحلقي يحدث تقريبًا مرتين سنويًا في مكان ما من الكرة الأرضية، ولكن في أي موقع معين، يكون أكثر ندرة.

وفي أبريل 2024، سيحدث حدث فلكي آخر، وهو الكسوف الكلي للشمس. وخلال هذا الحدث، سيحجب القمر وجه الشمس تماما، مما يسمح للمراقبين برؤية هالة الشمس، أو الغلاف الجوي الخارجي. سينتقل هذا الكسوف الكلي من مازاتلان بالمكسيك إلى ماين ونوفا سكوتيا. يمكن لسكان بولدر توقع كسوف جزئي خلال هذا الوقت.

توفر دراسة الكسوف لعلماء الفلك الفرصة لمراقبة هالة الشمس ودراسة الرياح الشمسية، والتي يمكن أن تؤثر على الشفق القطبي للأرض، والأقمار الصناعية، وشبكات الطاقة، والاتصالات. ظل البشر يراقبون الكسوف منذ آلاف السنين، كما يتضح من ممارسات مراقبة الشمس القديمة في مواقع مثل تشاكو كانيون في نيو مكسيكو.

يوفر الكسوف الحلقي لشهر أكتوبر فرصة فريدة للناس في الولايات المتحدة للتواصل مع تقليد يمتد لآلاف السنين. سواء أكان الرصد من شاكو كانيون أو بولدر، فإن عجائب الأحداث السماوية لا تزال تأسر البشر وتلهمهم حتى اليوم.

مصادر:

– قبة فيسك السماوية – CU بولدر

– مقياس الاستقطاب التابع لناسا لتوحيد مشروع كورونا وهيليوشبير (PUNCH).