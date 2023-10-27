تطورات جديدة في برنامج استكشاف الفضاء الروسي

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن المحطة المدارية الروسية الجديدة، والتي تهدف إلى خليفة محطة الفضاء الدولية (ISS)، من المقرر أن تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2027. وتأتي هذه الأخبار في أعقاب انتكاسة البرنامج القمري الروسي في وقت سابق من هذا العام، مع الفشل لأول رحلة إلى القمر منذ 47 عامًا. وعلى الرغم من هذه النكسة، أكد بوتين أن روسيا تظل ملتزمة ببرنامجها القمري.

وفي اجتماع مع مسؤولي صناعة الفضاء، أكد بوتين على أهمية التطوير في الوقت المناسب لبرنامج الفضاء الروسي، وخاصة فيما يتعلق بالرحلات الفضائية المأهولة. وأكد أن المحطة المدارية الجديدة يجب أن تتضمن أحدث التطورات في العلوم والتكنولوجيا وأن تكون قادرة على إنجاز مهام استكشاف الفضاء في المستقبل.

وردد يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، موقف بوتين بشأن الحاجة إلى محطة مدارية روسية. وشدد على أن محطة الفضاء الدولية، التي تعمل منذ 25 عامًا، ستصل إلى حدودها القصوى بحلول عام 2030 تقريبًا. وإذا فشلت روسيا في بدء العمل على إنشاء محطة مدارية خاصة بها بحلول عام 2024، فهناك خطر فقدان القدرات في الرحلات الفضائية المأهولة بسبب إلى انتهاء صلاحية محطة الفضاء الدولية.

وفيما يتعلق بالهبوط الاضطراري للمركبة لونا-25 على القطب الجنوبي للقمر في أغسطس، أعرب بوتين عن خيبة أمله إزاء الحوادث الفنية، لكنه أكد أن البرنامج القمري سيستمر. وشدد على أهمية التعلم من الأخطاء والاستفادة من الخبرات المكتسبة في المساعي المستقبلية.

وفيما يتعلق بالبرنامج القمري، كشف بوريسوف أنه قد يكون هناك تحول في الجدول الزمني، مع احتمال تقديم موعد إطلاق القمر التالي إلى عام 2026 بدلاً من عام 2027 المخطط له في البداية.

ومع هذه التطورات الأخيرة، تهدف روسيا إلى الحفاظ على موطئ قدم لها في استكشاف الفضاء ومواصلة دفع حدود الرحلات الفضائية المأهولة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي المحطة المدارية الجديدة التي تخطط روسيا لبنائها؟

ج: تعمل روسيا على تطوير محطتها المدارية الخاصة خلفاً لمحطة الفضاء الدولية (ISS).

س: متى من المتوقع أن تصبح المحطة المدارية الجديدة جاهزة للعمل؟

ج: ذكر الرئيس بوتين أنه ينبغي تشغيل الجزء الأول من المحطة المدارية الجديدة بحلول عام 2027.

س: ما هي الآثار المترتبة إذا لم تقم روسيا بإنشاء محطة مدارية خاصة بها؟

ج: أكد يوري بوريسوف أنه إذا فشلت روسيا في بدء العمل على محطتها المدارية الخاصة بها بحلول عام 2024، فقد تفقد قدراتها على الرحلات الفضائية المأهولة بسبب انتهاء صلاحية محطة الفضاء الدولية.

س: ما هو وضع البرنامج القمري الروسي؟

ج: على الرغم من النكسة التي تعرضت لها في وقت سابق من هذا العام بسبب الهبوط الاصطدامي للمركبة لونا 25، أكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تزال ملتزمة ببرنامجها القمري.

س: هل هناك تغيير في الجدول الزمني لإطلاق القمر القادم؟

ج: هناك احتمال أن يتم تأجيل موعد إطلاق القمر التالي، الذي كان مخططًا له مبدئيًا في عام 2027، إلى عام 2026.