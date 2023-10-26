روسيا تضع معالمها على محطة الفضاء المدارية الجديدة بحلول عام 2027

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام بلاده ببناء محطة فضائية مدارية جديدة لتحل محل محطة الفضاء الدولية. وعلى الرغم من النكسات والتحديات الأخيرة التي واجهتها صناعة الفضاء الروسية، يهدف بوتين إلى وصول الجزء الأول من المحطة الجديدة إلى المدار بحلول عام 2027.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من محطة الفضاء الدولية، حيث يتمتع رواد الفضاء بوجود دائم وتلعب الدولة دورًا حاسمًا. ومع ذلك، فقد تحول التركيز الآن نحو تطوير محطة فضائية مدارية روسية جديدة كهدف أساسي لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

وشدد بوتين، خلال لقاء متلفز مع مختصين في القطاع، على ضرورة الاستمرارية، قائلاً: "الهدف هو عدم وجود ثغرات، لكي يواكب العمل استنزاف موارد محطة الفضاء الدولية". وحث كذلك على تنفيذ المشروع في الوقت المناسب، معلنا أنه ينبغي إطلاق الجزء الأول بحلول عام 2027.

واجهت صناعة الفضاء الروسية مشاكل تمويل طويلة الأمد، إلى جانب فضائح الفساد وغيرها من النكسات. في أغسطس، تعرضت وحدة لونا-25 لحادث مؤسف أثناء مناورات ما قبل الهبوط وتحطمت على سطح القمر. وعلى الرغم من هذه النكسة، أقر بوتين بتعقيدات الأنشطة الفضائية وأعرب عن تصميمه على التعلم من هذه التجارب من أجل منع الأخطاء في المستقبل.

وبالإضافة إلى معالجة التحديات داخل الصناعة، حث بوتين المشرفين على القطاع على تعزيز الرواتب، وجذب المتخصصين الأجانب، وزيادة مشاركة الشركات الخاصة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرات الفضائية للدولة وضمان التنفيذ الناجح للمحطة الفضائية المدارية الجديدة.

بدأت محطة الفضاء الدولية، وهي رمز للتعاون الدولي في المقام الأول بين الولايات المتحدة وروسيا، في عام 1998 وكان من المقرر في البداية أن تخرج من الخدمة في عام 2024. ومع ذلك، تقدر وكالة ناسا الآن أنها يمكن أن تستمر في العمل حتى عام 2030. ومع تطوير المدار الروسي الجديد محطة الفضاء الدولية، تسعى روسيا إلى الحفاظ على وجودها في مجال استكشاف الفضاء مع تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى.

الأسئلة المتكررة

1. لماذا تخطط روسيا لبناء محطة فضائية جديدة؟

تعتزم روسيا استبدال محطة الفضاء الدولية القديمة بمحطة فضائية مدارية جديدة. ويسمح هذا القرار لروسيا بمواصلة وجودها في استكشاف الفضاء، والحفاظ على دور قيادي في هذا القطاع، وضمان البحث العلمي دون انقطاع.

2. متى سيتم إطلاق الجزء الأول من المحطة الفضائية الجديدة؟

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهدف لإطلاق الجزء الأول من المحطة الفضائية المدارية الجديدة هو عام 2027.

3. ما هي التحديات التي واجهتها صناعة الفضاء الروسية؟

واجهت صناعة الفضاء الروسية مشاكل تمويلية، وفضائح فساد، وانتكاسات في السنوات الأخيرة. وقد سلطت هذه القضايا الضوء على الحاجة إلى الإصلاحات، بما في ذلك تحسين التمويل، وتحسين إدارة المشاريع، وتعزيز التعاون الدولي.

4. ماذا حدث للوحدة الروسية لونا 25؟

واجهت روسيا إحراجًا عندما تحطمت الوحدة لونا-25 على سطح القمر أثناء مناورات ما قبل الهبوط. وعلى الرغم من هذه النكسة، أكد الرئيس الروسي بوتين على أهمية التعلم من الأخطاء واستخدامها لتحسين المهام المستقبلية.

5. كيف تخطط روسيا لمواجهة التحديات في صناعتها الفضائية؟

تهدف روسيا إلى معالجة التحديات في صناعة الفضاء من خلال معالجة الرواتب المنخفضة، وجذب المتخصصين الأجانب، وزيادة مشاركة الشركات الخاصة. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم نمو واستدامة القدرات الفضائية لروسيا.