تخطط روسيا لإطلاق جزء جديد من محطة الفضاء بحلول عام 2027، على الرغم من النكسات الأخيرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجزء الأول من المحطة الفضائية الروسية الجديدة، والتي يتم تطويرها لتحل محل محطة الفضاء الدولية (ISS)، سيتم إطلاقها إلى المدار بحلول عام 2027. ويأتي هذا الإعلان على الرغم من الانتكاسات الأخيرة التي واجهها الفضاء الروسي صناعة.

وبينما أعلنت روسيا في السابق عن نيتها الانسحاب من محطة الفضاء الدولية، فقد حولت تركيزها نحو بناء محطة فضائية مدارية خاصة بها. وشدد بوتين على أهمية ضمان الانتقال السلس بين المحطتين، مشيراً إلى أن العمل في المحطة الفضائية الجديدة يجب أن يواكب استنزاف موارد محطة الفضاء الدولية.

وفي أغسطس/آب، واجهت روسيا انتكاسة كبيرة عندما تحطمت وحدتها لونا-25 على سطح القمر خلال مناورات ما قبل الهبوط. ومع ذلك، أقر بوتين بأن الأخطاء أمر لا مفر منه في مثل هذا المسعى المعقد وتعهد بالتعلم من هذه التجربة لتجنب وقوع حوادث مؤسفة في المستقبل.

وبالإضافة إلى معالجة التحديات التقنية، سلط بوتين الضوء أيضًا على الحاجة إلى حل القضايا المتعلقة بانخفاض الرواتب في صناعة الفضاء الروسية. ودعا إلى بذل الجهود لجذب المتخصصين الأجانب وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في هذا القطاع.

وكان من المقرر في البداية أن يتم إخراج محطة الفضاء الدولية، وهي رمز للتعاون الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا، من الخدمة في عام 2024. ومع ذلك، تقدر وكالة ناسا أنها يمكن أن تستمر في العمليات حتى عام 2030. وتخطط روسيا لإطلاق الجزء الأول من محطتها الفضائية الجديدة بحلول عام 2027. إظهار التزامها بالحفاظ على حضور قوي في استكشاف الفضاء.

وعلى الرغم من مشاكل التمويل، وفضائح الفساد، وغيرها من الانتكاسات التي تواجهها صناعة الفضاء الروسية، فإن إعلان بوتين يسلط الضوء على تصميم روسيا على البقاء في طليعة استكشاف الفضاء. سيمثل الإطلاق والتشغيل الناجح لجزء المحطة الفضائية الجديد علامة فارقة هامة لبرنامج الفضاء الروسي الطموح.

أسئلة وأجوبة

س: لماذا تقوم روسيا ببناء محطة فضائية جديدة لتحل محل محطة الفضاء الدولية؟

ج: أعلنت روسيا عن نيتها الانسحاب من محطة الفضاء الدولية، ومنحت الأولوية لتطوير محطة فضائية مدارية خاصة بها.

س: متى سيتم إطلاق الجزء الأول من المحطة الفضائية الروسية الجديدة إلى المدار؟

ج: صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجزء الأول من المحطة الفضائية الجديدة يجب أن يكون في المدار بحلول عام 2027.

س: ما هي التحديات التي واجهتها صناعة الفضاء الروسية؟

ج: واجهت صناعة الفضاء الروسية مشاكل تمويلية، وفضائح فساد، وانتكاسات حديثة مثل تحطم وحدة لونا-25 على سطح القمر.

س: إلى متى ستستمر محطة الفضاء الدولية في العمل؟

ج: بينما كان من المقرر في البداية أن يتم إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة في عام 2024، تقدر وكالة ناسا أنها يمكن أن تستمر في عملياتها حتى عام 2030.

مصادر:

- https://phys.org/news/2023-10-putin-segment-iss-orbit.html