روسيا تضع أنظارها على محطة فضائية جديدة بحلول عام 2027

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططًا لبناء محطة فضائية جديدة لتحل محل محطة الفضاء الدولية القديمة (ISS) بحلول عام 2027، على الرغم من النكسات الأخيرة. ويأتي القرار في الوقت الذي تهدف فيه روسيا إلى الحفاظ على وجود بشري مستمر في الفضاء وضمان الانتقال السلس من محطة الفضاء الدولية إلى المنصة المدارية الجديدة.

أصبح إنشاء محطة فضائية روسية جديدة أولوية قصوى بالنسبة لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس. وشدد بوتين على الحاجة إلى انتقال سلس، مشيرًا إلى أن "الهدف هو عدم وجود ثغرات، وأن يواكب العمل استنزاف موارد محطة الفضاء الدولية".

ورغم أن مشاكل التمويل وفضائح الفساد وغيرها من النكسات ابتليت بها صناعة الفضاء الروسية في السنوات الأخيرة، فإن بوتين يظل متفائلا بشأن المستقبل. واعترف بتحطم وحدة لونا-25 على سطح القمر خلال مهمتها الأولى منذ عقود، ووصفها بأنها "تجربة سلبية" لكنه وعد بالتعلم منها.

ولمواجهة التحديات المستمرة، حث بوتين السلطات على معالجة مسألة الرواتب المنخفضة في صناعة الفضاء وتحفيز المتخصصين الأجانب على المساهمة بخبراتهم. كما شجع على زيادة مشاركة الشركات الخاصة لدعم الابتكار وتعزيز استكشاف الفضاء.

وكان من المقرر أن يتم إخراج محطة الفضاء الدولية، التي تأسست عام 1988 من خلال التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، من الخدمة في عام 2024. ومع ذلك، تعتقد وكالة ناسا أن المحطة يمكن أن تستمر في العمل حتى عام 2030. ويؤكد إعلان بوتين التزام روسيا بالحفاظ على وجودها في الفضاء وضمان وجود الانتقال السلس إلى المحطة الجديدة.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: لماذا تخطط روسيا لاستبدال محطة الفضاء الدولية؟

ج: تعتزم روسيا استبدال محطة الفضاء الدولية للحفاظ على وجود بشري مستمر في الفضاء وضمان الانتقال السلس.

س: متى ستكون المحطة الفضائية الروسية الجديدة في مدارها؟

ج: من المتوقع أن يصل الجزء الأول من المحطة الفضائية الجديدة إلى المدار بحلول عام 2027، بحسب الرئيس بوتين.

س: ما هي التحديات التي واجهتها صناعة الفضاء الروسية؟

ج: واجهت صناعة الفضاء الروسية مشاكل تمويلية، وفضائح فساد، وانتكاسات حديثة، مثل تحطم الوحدة الفضائية لونا-25.

س: إلى متى ستستمر محطة الفضاء الدولية في العمل؟

ج: على الرغم من أنه كان من المقرر في الأصل إخراجها من الخدمة في عام 2024، إلا أن وكالة ناسا تقدر أن محطة الفضاء الدولية يمكن أن تستمر في العمل حتى عام 2030.