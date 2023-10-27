بوتين يعلن عن خطط لإنشاء محطة مدارية روسية جديدة بحلول عام 2027

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا من المقرر أن تطلق الجزء الأول من محطتها المدارية الجديدة بحلول عام 2027. وتهدف المحطة الجديدة، التي تعتبرها موسكو تقدما طبيعيا في استكشاف الفضاء بعد محطة الفضاء الدولية، إلى دمج العلوم المتقدمة والتقدم التكنولوجي لتحقيق الأهداف المستقبلية. وعلى الرغم من الانتكاسة التي حدثت في أغسطس مع إطلاق روسيا أول رحلة إلى القمر منذ 47 عاما، أكد بوتين التزامه بالبرنامج القمري وشدد على أهمية البقاء على المسار الصحيح لتطوير رحلات الفضاء المأهولة.

وبينما قرر تمديد مشاركة روسيا في محطة الفضاء الدولية حتى عام 2028 كإجراء مؤقت، أقر بوتين بأن محطة الفضاء الدولية المتقادمة سوف تستنزف مواردها في نهاية المطاف. وشدد على ضرورة ليس فقط وجود جزء جديد ولكن محطة بأكملها قيد التشغيل بمجرد أن تصبح محطة الفضاء الدولية غير قابلة للحياة. وأعرب بوتين عن مخاوفه من أن يؤدي التخلف في استكشاف الفضاء إلى الإضرار بالبرنامج الروسي إذا لم يتقدم تطوير المحطة الجديدة على الفور.

وأيد يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، قرار بوتين، مسلطا الضوء على أهمية الحفاظ على قدرات روسيا في رحلات الفضاء المأهولة. وشدد بوريسوف على الحاجة الملحة لبدء العمل على نطاق واسع في المحطة المدارية الروسية بحلول عام 2024 لتجنب الثغرات المحتملة في القدرات الناجمة عن زوال محطة الفضاء الدولية قبل أن تصبح المحطة الروسية جاهزة.

وفي معرض حديثه عن الفشل الأخير لمركبة لونا-25 في أغسطس، أكد بوتين أن البرنامج القمري سيستمر ويتعلم من الأخطاء، قائلاً: "الأخطاء هي أخطاء. إنه عار لنا جميعا. هذا هو استكشاف الفضاء، والجميع يفهم ذلك. إنها خبرة يمكننا الاستفادة منها في المستقبل”. واقترح بوريسوف إمكانية تقديم موعد إطلاق القمر التالي إلى عام 2026 من الموعد المقرر أصلاً في عام 2027.

ومع التزام روسيا المتجدد باستكشاف الفضاء، فإن مستقبل البعثات الفضائية الروسية يعد بإنجازات وتطورات رائدة في السعي وراء المعرفة العلمية خارج كوكبنا.

أسئلة وأجوبة

متى سيتم تشغيل الجزء الأول من المحطة المدارية الروسية الجديدة؟

صرح الرئيس بوتين أنه ينبغي تشغيل الجزء الأول من المحطة المدارية الروسية الجديدة بحلول عام 2027.

ما الأسباب وراء قرار روسيا إنشاء محطة مدارية جديدة؟

تهدف روسيا إلى ضمان استمرار قدراتها في الرحلات الفضائية المأهولة مع تناقص موارد محطة الفضاء الدولية (ISS). إن بناء محطة جديدة سيسمح لروسيا بالبقاء في طليعة استكشاف الفضاء.

ماذا حدث لأول رحلة روسية إلى القمر منذ 47 عامًا؟

وتعرضت مركبة لونا-47، وهي أول رحلة روسية إلى القمر منذ 25 عاما، لحوادث فنية أدت إلى هبوط اضطراري على القطب الجنوبي للقمر في أغسطس. وعلى الرغم من هذه النكسة، أعرب بوتين عن التزامه بمواصلة البرنامج القمري والاستفادة من الخبرة المكتسبة في المهام المستقبلية.

ما هو الجدول الزمني للبرنامج القمري الروسي؟

واقترح بوتين إمكانية تقديم موعد إطلاق القمر المقبل إلى عام 2026، أي قبل عام واحد من الموعد المقرر سابقا وهو عام 2027. ويهدف هذا التعديل إلى تسريع التقدم في البرنامج القمري.