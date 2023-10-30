روسيا تسرّع خطط المحطة المدارية الروسية والبرنامج القمري

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس عن جدول زمني سريع لتطوير محطة مدارية روسية جديدة، في أعقاب المخاوف بشأن محطة الفضاء الدولية القديمة (ISS) والفجوات المحتملة في القدرات في رحلات الفضاء المأهولة. وشدد يوري بوريسوف، رئيس روسكوزموس، على ضرورة بدء العمل على نطاق واسع في عام 2024 لضمان استمرار وجود البلاد في الفضاء.

وقال بوريسوف: "إن محطة الفضاء الدولية تصل إلى نهاية عمرها التشغيلي المتوقع في وقت ما حوالي عام 2030". "إذا لم نبدأ العمل فورًا في محطة مدارية روسية، فهناك خطر كبير بفقدان قدراتنا بسبب الفجوة الزمنية. وبحلول الوقت الذي لم تعد فيه محطة الفضاء الدولية متاحة، قد لا تكون المحطة الروسية جاهزة.

واعترافاً بهذه المخاوف، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزامه باستكشاف الفضاء ومواصلة البرنامج القمري. وأعرب بوتين عن علمه بالأخطاء الفنية التي أدت إلى تحطم المركبة لونا-25 في أغسطس على القطب الجنوبي للقمر. وشدد على أن الأخطاء التي ارتكبت كانت جزءا لا يتجزأ من عملية التعلم.

وأكد بوتين: "سنصحح الأخطاء ونواصل البرنامج القمري". "إن استكشاف الفضاء هو مسعى معقد، ومن المحتم أن تحدث الأخطاء. إنها تجربة تعليمية جماعية ستستفيد منها مهمتنا المستقبلية."

وفي ضوء النكسات الأخيرة، اقترح بوريسوف إمكانية تقديم موعد إطلاق القمر التالي إلى عام 2026، أي قبل عام من الموعد المقرر. ويهدف هذا التعديل إلى إظهار التزام روسيا بالمضي قدمًا في استكشاف الفضاء واستعادة الزخم في تطلعاتها نحو القمر.

ومع التطوير المتسارع لمحطة مدارية روسية والتركيز المتجدد على استكشاف القمر، تهدف روسيا إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في الأنشطة الفضائية، مما يضمن وجود البلاد على المدى الطويل بعد انتهاء عمر محطة الفضاء الدولية.

الأسئلة المتكررة

1. لماذا تقوم روسيا بتطوير محطة مدارية جديدة؟

تعمل روسيا على تطوير محطة مدارية جديدة لسد الفجوة المحتملة في القدرات بعد خروج محطة الفضاء الدولية من الخدمة، والذي من المتوقع حوالي عام 2030. ومن خلال بدء العمل على نطاق واسع في محطة مدارية روسية في عام 2024، تهدف روسيا إلى الحفاظ على قدرتها على الطيران الفضائي المأهول.

2. هل لا تزال روسيا ملتزمة بالبرنامج القمري؟

نعم، تظل روسيا ملتزمة ببرنامجها القمري. وعلى الرغم من النكسات الأخيرة، بما في ذلك الهبوط الاصطدامي للمركبة لونا 25، أكد الرئيس بوتين أنه لا توجد خطط لإغلاق البرنامج القمري. وفي الواقع، تدرس روسيا تقديم موعد إطلاق القمر المقبل إلى عام 2026 لمواصلة استكشافها للقطب الجنوبي للقمر.

3. ما هو هدف روسيا من هذه التطورات؟

تسعى روسيا إلى ترسيخ نفسها كلاعب مهم في الأنشطة الفضائية، مما يضمن وجودها على المدى الطويل بعد انتهاء عمر محطة الفضاء الدولية. ومن خلال تسريع تطوير محطة مدارية روسية والحفاظ على التركيز على استكشاف القمر، تهدف روسيا إلى تعزيز مكانتها في مجال استكشاف الفضاء والبحث العلمي.