الرئيس بوتين يحدد الهدف للمحطة المدارية الروسية الجديدة بحلول عام 2027

كشف الرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس أن روسيا تهدف إلى تشغيل الجزء الأول من محطتها المدارية الجديدة بحلول عام 2027. ويسلط هذا المشروع الطموح، الذي يُنظر إليه على أنه الوريث الطبيعي لمحطة الفضاء الدولية القديمة، الضوء على التزام روسيا بتعزيز استكشاف الفضاء. وعلى الرغم من النكسات التي واجهها، بما في ذلك المهمة القمرية الفاشلة في أغسطس، أكد بوتين أن روسيا ستواصل برنامجها القمري.

وينظر بوتين إلى قرار تمديد مشاركة روسيا في محطة الفضاء الدولية حتى عام 2028 على أنه مؤقت، مما يشير إلى تصميمه على تطوير بديل شامل. وقال بوتين: "مع نفاد موارد محطة الفضاء الدولية، لا نحتاج إلى جزء واحد فقط، بل إلى المحطة بأكملها إلى الخدمة". يعد تطوير المحطة المدارية الروسية الجديدة أمرًا بالغ الأهمية لمنع روسيا من التخلف عن الركب في الرحلات الفضائية المأهولة.

وأيد يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، موقف بوتين، مؤكدا على أهمية الحفاظ على قدرات روسيا في المهام الفضائية المأهولة. وشدد بوريسوف على أنه بدون بدء العمل على نطاق واسع في المحطة المدارية الروسية بحلول عام 2024، قد تفقد روسيا قدرتها بسبب النهاية الوشيكة لمحطة الفضاء الدولية.

وعلى الرغم من الحوادث الفنية التي تسببت في تحطم المركبة لونا-25 على القطب الجنوبي للقمر في أغسطس/آب، أعلن بوتين أن البرنامج القمري سوف يستمر. واعترافا بالأخطاء التي ارتكبت، أكد بوتين على الخبرة القيمة المكتسبة من مثل هذه النكسات، مما يضمن أنها ستستفيد منها المساعي المستقبلية. حتى أن بوريسوف ألمح إلى إمكانية تقديم موعد إطلاق القمر التالي إلى عام 2026.

وتظهر خطط روسيا الطموحة لإنشاء محطة مدارية جديدة تصميمها على البقاء في طليعة استكشاف الفضاء. ومن خلال تسخير أحدث التطورات في العلوم والتكنولوجيا، تهدف روسيا إلى إنشاء محطة ليست قادرة على إنجاز المهام الحالية فحسب، بل قادرة أيضًا على مواجهة التحديات المستقبلية.

أسئلة وأجوبة

ما هي المحطة المدارية الروسية الجديدة؟

المحطة المدارية الروسية الجديدة هي مشروع يهدف إلى استبدال محطة الفضاء الدولية القديمة (ISS) وتعزيز استكشاف الفضاء.

متى سيتم تشغيل الجزء الأول من المحطة المدارية الجديدة؟

وقد حدد الرئيس بوتين هدفًا لتشغيل الجزء الأول من المحطة المدارية الجديدة بحلول عام 2027.

ماذا سيحدث لمحطة الفضاء الدولية (ISS)؟

ومددت روسيا مشاركتها في محطة الفضاء الدولية حتى عام 2028، لكنها تعتبر إجراء مؤقتا مع نفاد الموارد. ستحل المحطة المدارية الجديدة محل محطة الفضاء الدولية في نهاية المطاف.

هل ستواصل روسيا برنامجها القمري؟

ورغم فشل المهمة القمرية الأخيرة، أكد الرئيس بوتين أن روسيا ستواصل برنامجها القمري، مشددا على أن الأخطاء جزء من عملية التعلم في استكشاف الفضاء.

لماذا يعد تطوير المحطة المدارية الجديدة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا؟

يعد تطوير المحطة المدارية الجديدة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا للحفاظ على قدراتها في الرحلات الفضائية المأهولة ومنع التخلف في مجال استكشاف الفضاء.